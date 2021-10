Jadwiga Andegaweńska na banknocie 1000 zł? Glapiński podał warunek

Prezes Narodowego Banku Polskiego został zapytany o plany na drugą kadencję. Adam Glapiński powiedział „Strefie Biznesu”, że jeśli zostanie wybrany, to będzie m.in. proponował wprowadzenie do obiegu banknotu o nominale 1000 złotych. – To będzie pierwszy wśród obecnych w powszechnym obiegu banknot z wizerunkiem kobiety. Będę proponował św. Jadwigę Andegaweńską – powiedział szef NBP.

Prezes NBP Adam Glapiński chce banknotu o nominale 1000 zł. Leszek Miller o inflacji

Do propozycji Glapińskiego odnieśli się w mediach społecznościowych politycy. „Narodowy Bank Polski jak twierdzi prezes Glapiński, nie ma wpływu na inflację. Za to ma wpływ na drukowanie pieniędzy. A, że wszystko drożeje, papier też, to prezes NBP proponuje nowy banknot 1000-złotowy. Ze św. Jadwigą Andegaweńską jako patronką inflacji” – ironizował były premier Leszek Miller.

„Prezes Glapiński o priorytetach NBP i polityki pieniężnej: wprowadzimy banknot 1000 zł. Inflacja szaleje, ceny rosną w rekordowym tempie. Dobrze wiedzieć, że władza trzyma rękę na pulsie. Milionowe pensje to tylko kwestia czasu. Inflacja rozumu i kompetencji” – napisał z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Jadwiga Andegaweńska na banknocie w 2025 r.?

Pomysł dotyczący wprowadzenia banknotu o nominale 1000 zł i umieszczeniu tam królowej Jadwigi nie jest nowy. Szef Narodowego Banku Polskiego zapowiedział go w połowie stycznia 2021 r. Nowy banknot miałby trafić do obiegu około 2025 lub 2026 roku. Umieszczenie wizerunku Jadwigi było już rozważane przy wprowadzaniu nowych banknotów w 1995 roku.

