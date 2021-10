14. emerytura. Pierwsze wypłaty za kilka dni. Nie każdy dostanie świadczenie w pełnej wysokości

– Przygotowujemy się do wypłaty czternastek, które trafią do naszych klientów wraz ze świadczeniami listopadowymi. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, osoby które pierwszego dnia miesiąca otrzymują świadczenia, dostaną przelew na konto pod koniec października – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

14. emerytura: kto ją dostanie?



ZUS wypłaca emerytury 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Czternastka trafi na konto wraz z tym świadczeniem.

Czternasta emerytura w 2021 roku wyniesie 1250,88 zł brutto. Będzie przysługiwała osobom, które 31 października 2021 r. będą uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, które 31 października będą miały zawieszone prawo do świadczenia długoterminowego.

Czternastkę w pełnej kwocie, czyli 1250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli jest ono wyższe, ZUS pomniejszy czternastkę zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. To znaczy, że pomniejszy ją o kwotę różnicy między świadczeniem a 2900 zł, ale nie więcej niż o 1250,88 zł. Na przykład jeśli emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie o 100 zł niższa (3000 zł – 2900 zł).

Czternastka będzie opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy ZUS wypłaci ją ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą natomiast dokonywane potrącenia i egzekucje.

Czternastka to świadczenie jednorazowe

Czternastkę otrzyma ponad 9,1 mln świadczeniobiorców, a w pełnej wysokości – 7,9 mln osób.

O ile trzynasta emerytura jest świadczeniem okresowym i wypłacana jest co roku wiosną, to czternastka została pomyślana jako świadczenie jednorazowe. W budżecie na 2022 rok nie przewidziano kolejnej tury wypłat.

