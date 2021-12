Morawiecki: kolejne 20 mld zł dla samorządów na inwestycje

Mateusz Morawiecki ogłosił uruchomienie kolejnej tury finansowania inwestycji dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Nowego Ładu. Pula środków, o które mogą starać się samorządy wynosie 20 mld zł. Wnioski można składać od 26 grudnia do 15 lutego.

Druga runda dofinansowań dla samorządów

Samorządy mogą składać wnioski o kwoty 5, 30 i 60 mln zł bezzwrotnej pożyczki, które pokryją od 80 do 95 proc. kosztów inwestycji. Pozostałe 5 do 15 proc. samorządy muszą pokryć z własnych środków. Aby złożyć wnioski na wyższe kwoty, samorząd musi najpierw złożyć wniosek do 5 mln.

Dodatkowe 2,5 mld zł przeznaczone jest dla gmin popegieerowskich. Limity finansowania wynoszą 2 i 5 mln zł dla gmin oraz 2 i 8 mln zł dla powiatów. Dofinansowanie dla gmin po-PGR może pokryć do 98 proc. planowanej inwestycji. Termin składania wniosków tak samo jak dla innych samorządów trwa od 28 grudnia do 15 lutego.

- Jeśli chcemy gospodarczo wyjść z pandemii, to musimy inwestować, to najlepsza droga do modernizacji i rozwoju - mówił premier Mateusz Morawiecki. - Dlatego zaproponowaliśmy Polski Ład, który ma umożliwić inwestycje. Polski Ład ma wygenerować 500 tys. miejsc pracy. To nasze zobowiązanie na wyrównanie szans - komentował premier.

