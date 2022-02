Rząd przyjął nowelę ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Przyjęty dziś przez rząd projekt noweli o listach zastawnych i bankach hipotecznych dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. Odpowiednikiem tychże obligacji są w Polsce właśnie listy zastawne, które emitowane są przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

Projekt nowelizacji wprowadza definicję listu zastawnego, odwołującą się do mechanizmu podwójnego regresu. Zapewnia on inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

Nowela rozszerza również zakres informacji, które zawarte będą w warunkach emisji listów zastawnych. Określa też zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”. Ponadto projekt ustanawia również warunki umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

Zmiany od lipca

Projekt zawiera również inne zmiany mające przede wszystkim na celu:

poprawę instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów;



zwiększenie skuteczności działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w obszarze przymusowej restrukturyzacji, m.in. poprzez przepisy dotyczące zasad i trybu emisji obligacji własnych przez BFG na realizację przewidzianych w ustawie celów;

umożliwienie stworzenia i funkcjonowania sytemu ochrony instytucjonalnej w sektorze banków komercyjnych w formie spółki akcyjnej, stanowiącego nowoczesny sposób ochrony płynności finansowej i wypłacalności uczestniczących w nim banków.

Planowany termin wprowadzenia w życie przyjętych dziś rozwiązań to 8 lipca br., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Czytaj też:

Kolejna dymisja w resorcie finansów. Zwolniono człowieka Morawieckiego