Obajtek o zorganizowanej dezinformacji. PKN Orlen składa zawiadomienie do ABW

W czwartek, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, wielu kierowców ruszyło na stację benzynowe, co spowodowało ogromne kolejki, a czasem i chwilowe braki paliw. Sprzedaż paliw na stacjach Orlenu wzrosła nawet o 400 proc.

Orlen składa zawiadomienie do ABW

Kolejki na stacjach prawdopodobnie nie były efektem wyłącznie naturalnej paniki kierowców, ale także zorganizowanego działania dezinformacyjnego. Dlatego PKN Orlen postanowił złożyć zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o czym poinformował prezes Daniel Obajtek na Twitterze.

„Od wczoraj zidentyfikowaliśmy dużą aktywność wielu kont w mediach społecznościowych prowadzących zorganizowaną dezinformację dotyczącą dostępności paliw w Polsce. W związku z tym złożyliśmy odpowiednie doniesienie do ABW. Apelujemy o dokładne weryfikowanie źródeł informacji”

Orlen rozwiąże umowy z nieuczciwymi operatorami

Na niektórych stacjach doszło również do sztucznego zawyżenia cen paliw. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił w wywiadzie dla RMF FM, że koncern rozwiązał natychmiastowo umowy z 9 stacjami.

– Zrezygnowaliśmy również ze współpracy z 9 stacjami, które miały cenę nieadekwatną do sytuacji. Nie pozwolimy, by obecną sytuacją – w rynku hurtowym bądź detalicznym – wykorzystywał – powiedział Obajtek. – Jeżeli pojawią się kolejne nieuczciwe stacje, hurtownicy, to wypowiemy im umowy – dodał.

