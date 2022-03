Nie będzie podatku od 13. emerytury. Jest projekt rozporządzenia

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. zaniechania poboru podatku dochodowegood osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że od 1 stycznia 2022 r. wysokość kwoty wolnej, jaka obowiązuje w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 30 tys. zł. „Powoduje to, że większość emerytów i rencistów, bo aż 2/3 z nich, nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi w szczególności o emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej 2,5 tys. zł brutto miesięcznie” – czytamy.

W wyniku wypłacenia w kwietniu i w maju tzw. 13. emerytury, świadczenia w miesiącu, w którym do seniora wpłynie podwójna emerytura, mogą przekroczyć 2,5 tys. zł. W rezultacie za ten jeden miesiąc powinna zostać pobrana zaliczka na podatek, pomimo, że roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 tys. zł. Aby zapobiec takim sytuacjom, Ministerstwo proponuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 13. emerytur przysługujących za 2022 r.

Dla kogo 13. emerytura?

W tym roku „trzynastka” trafi do wszystkich emerytów, którzy prawa do świadczenia nabyli najpóźniej 31 marca 2021 roku, a więc w przeddzień wypłat. 13. emeryturę ma otrzymać ok. 9,8 mln emerytów i rencistów i będzie zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, emerytur i rent służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Dodatkowe świadczenie wyniesie 1 338,44 zł brutto. Wszyscy uprawnieni otrzymają je w pełnej wysokości.

