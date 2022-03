OSW: Ponad połowa ukraińskich firm kontynuuje działalność

Niespełna dwa tygodnie po inwazji Rosji na Ukrainę Ośrodek Studiów Wschodnich przyjrzał się temu, jak w obecnej sytuacji wygląda sytuacja ukraińskich przedsiębiorstw. Okazuje się, że nieco ponad połowa z nich kontynuuje działalność.

– Mimo skrajnie trudnych warunków prowadzenia biznesu przedsiębiorcy wykazują się solidarnością z pracownikami i walczącymi. Ponad połowa (52 proc.) ukraińskich firm kontynuuje działalność, 63 proc. wypłaca pensje w całości, zaś pozostałe – przynajmniej część środków i zaliczki – podaje Ośrodek Studiów Wschodnich.

Ukraińskie przedsiębiorstwa wspierają wojsko lub obronę terytorialną, najczęściej finansowo (41 proc.), bądź poprzez pracowników zaangażowanych w obronę kraju (35 proc.). Blisko co trzecia firma (31 proc.) dostarcza wojsku bądź obronie terytorialnej zaopatrzenie.

Z przekazanych niedawno danych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) wynika, że na Ukrainie funkcjonuje około tysiąc polskich przedsiębiorstw. Do najważniejszych polskich inwestycji w tym kraju należą te dotyczące sektora finansowego (bankowego i ubezpieczeniowego).

Wsparcie PAIH

W związku z obecną sytuacją Polska Agencja Inwestycji i Handlu powołała zespół ds. wsparcia biznesu polsko-ukraińskiego celem koordynacji procesu relokacji firm działających w Ukrainie i poszukiwania nowych rynków zbytu dla produktów dotąd eksportowanych gównie na wschód. Zespół zajmie się identyfikacją ryzyk mogących mieć wpływ na funkcjonowanie polskich firm działających do tej pory na terytorium Ukrainy, wspomoże także firmy z branż, które ucierpiały ze względu na ograniczenie dostępu do surowców i komponentów do produkcji pozyskiwanych z terenów objętych wojną.

– Agencja wskaże przedsiębiorcom, gdzie znajdują się dane surowce oraz pomoże nawiązać kontakty bezpośrednie z podwykonawcami z danych sektorów – poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Ponadto Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapewni wsparcie w m.in. wyszukiwaniu terenów pod inwestycje, magazynów lub ogólnie rozumianych lokalizacji, gdzie firmy mające oddziały na terenach zagrożonych będą mogły przenieść swoją działalność.

