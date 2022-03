Rosja wstrzymuje eksport ponad 200 rodzajów produktów

W czwartek, dwa tygodnie po rozpoczęciu ataku Rosji na Ukrainę, który spowodował nałożenie na Moskwę przez Zachód szeregu sankcji, Kreml zdecydował o wprowadzeniu swoistych kontrsankcji. Rosja ogłosiła, iż zakaże eksportu ponad 200 rodzajów towarów, dostarczonych wcześniej na terytorium tego kraju z zagranicy.

Zakaz eksportu dotyczy m.in. sprzętu telekomunikacyjnego, medycznego, samochodowego, rolniczego, elektrycznego i technicznego, jak również niektórych produktów drewnianych.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Czego nie będzie można eksportować?

- Wykaz obejmuje sprzęt technologiczny, komunikacyjny i medyczny, pojazdy, maszyny rolnicze i sprzęt elektryczny – łącznie ponad 200 rodzajów towarów – wynika z dokumentu podpisanego przez premiera Rosji Michaiła Miszustina.

Na długiej liście sankcyjnej znalazły się np. wagony kolejowe, kontenery, turbiny, maszyny do obróbki metalu i kamienia, monitory, projektory, konsole i panele. Zakaz eksportu ma obowiązywać do końca tego roku. Rosyjskie ministerstwo gospodarki podkreśla, że ogłoszone dziś działania to "logiczna odpowiedź" na sankcje nałożone w ostatnim czasie na Moskwę. Środki te - jak podkreślono - są niezbędne do zapewnienia stabilności na rosyjskim rynku.

Eksport wspomnianych towarów ma być wstrzymany do wszystkich krajów za wyjątkiem państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (poza Rosją należą do niej Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan), Abchazji i Osetii Południowej. W stosunku do tych krajów zastosowanie będzie miała procedura zezwolenia na eksport zatwierdzona odrębnym dekretem rządowym.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rosja chce znacjonalizować Apple, Microsoft, IBM i innych