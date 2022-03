USA zwiększą dostawy gazu LNG do Europy

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział większe dostawy amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Europy. W tym roku ma trafić do naszego kontynentu 15 mln metrów sześciennych gazu LNG. Amerykańskie wsparcie bez wątpienia pomoże Europie w uniezależnieniu się od Rosji, jeśli chodzi o dostawy gazu.

– Dziś uzgodniliśmy wspólny plan działań na rzecz tego celu, przyspieszając nasz postęp ku bezpieczniejszej przyszłości energetycznej. Pomagamy Europie zredukować jej zależność od rosyjskiego gazu tak szybko jak to możliwe, po drugie redukujemy zapotrzebowanie na gaz w Europie – powiedział prezydent Joe Biden po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Biden: "Koszt dla Europy"

Z danych przytoczonych przez serwis 300gospodarka.pl wynika, że w 2020 roku zużycie gazu w Unii Europejskiej wyniosło ok. 394 mld metrów sześciennych. Zaprzestanie importu z Rosji stworzyłoby konieczność zakupu i dostarczenia ok. 140 mld metrów sześciennych gazu z innych kierunków.

Amerykański prezydent podkreślił, że choć odejście od rosyjskiego gazu będzie dla Europy kosztowne, to moralnie słuszne. – Eliminacja rosyjskiego gazu będzie oznaczać pewien koszt dla Europy, ale jest to rzeczą nie tylko właściwą z punktu widzenia moralnego, ale też ma to znacznie mocniejszą podstawę strategiczną – powiedział Biden.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła z kolei, że Europa jest „na dobrej drodze do odejścia od rosyjskiego gazu”.

Największymi eksporterami LNG na świecie są: Katar (107 mld m³ w 2019 roku), Australia (102 mld w 2020) i USA (69 mld m³).

Polska tylko do końca 2022 roku

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej ogłosił w RMF FM, że Polska przestanie zaopatrywać się w rosyjski gaz pod koniec tego roku.

– Długoterminowy kontrakt zakupowy zakończy się w grudniu tego roku. Kończymy. Nie będziemy kupować więcej gazu od rosyjskich dostawców – zapowiedział w "Porannej rozmowie RMF FM" Naimski.

