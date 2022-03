Unijny komisarz: Europa nie zostawi Polski samej w obliczu wyzwania

W poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł odwiedzili wraz z komisarzem ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolasem Schmitem Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie.

– Dzisiaj największym wyzwaniem jest zabezpieczenie obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski. Dlatego z panem komisarzem jesteśmy tutaj w Nadarzynie, gdzie znajduje się Centrum Pomocy, które jest dostosowane do przyjęcia 10 tys. osób – mówiła podczas wspólnej konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Spotkaliśmy się, aby omówić mechanizmy wzmacniające pomoc kierowaną do obywateli Ukrainy. Ta pomoc dzisiaj jest niezwykle potrzebna – dodała.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że polski rząd od pierwszych dni wojny wspiera obywateli Ukrainy poprzez m.in. dostarczanie pomocy humanitarnej w tym leków i żywności dla pozostających na terenach objętych wojną. Maląg przypominała, że parlament przyjął ustawę, która legalizuje pobyt obywateli Ukrainy w Polsce przez okres 18 miesięcy z dostępem do rynku pracy. Minister zdradziła przy tym, że do tej pory pracodawcy zgłosili 17 tys. powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy.

Maląg podkreśliła, że rozmawiała z unijnym komisarzem o konieczności wsparcia Polski w kwestii pomocy dla obywateli Ukrainy ze strony Unii Europejskiej.

Nicolas Schmit podkreślił, że „jako Unia Europejska musimy okazać solidarność z Polską i Polakami, bo Polska jest państwem frontowym i broni naszych wartości”. Unijny komisarz zastrzegł jednak, że solidarność nie może opierać się wyłącznie na słowach.

– Solidarność powinna powinna mieć konkretny wymiar i opierać się na zaangażowaniu całej Europy, by wspierać, wspierać również finansowo – mówił komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych. – Wsparcie finansowe musi stać się rzeczywistością. Europa nie zostawi Polski samej w obliczu tego ogromnego wyzwania. W najbliższym tygodniu będziemy rozmawiać o tym jak zorganizować to wsparcie w najbliższych tygodniach – dodał.

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że od początku wojny do Polski dotarło już ponad 2,3 mln uchodźców z Ukrainy.

