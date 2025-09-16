Środki z 800 plus pójdą na zbrojenia? Minister finansów zabrał głos

Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki powiedział w wywiadzie dla Money.pl, że Polska powinna rozważyć wprowadzenie podatku wojennego oraz czasowe zawieszenie niektórych świadczeń socjalnych. Pytany o to, czy możliwe jest ograniczenie takich programów jak „babciowe", renta wdowia czy 800 plus, Kotecki odpowiedział: – Tymczasowo różne rzeczy należałoby pozawieszać. Sytuacja się robi mało przyjemna — agencje zmieniają nam ratingi, a nad głowami latają różne niebezpieczne rzeczy. Może to czas, żeby cały Sejm podjął poważne decyzje ustrojowe?”.

Członek RPP wyjaśnił, że jego propozycja obejmuje wprowadzenie podatku wojennego na pięć lat oraz zawieszenie części transferów socjalnych. Jego zdaniem taki pakiet fiskalny, być może wymagający zmiany Konstytucji, pokazałby, że nie jest to program jednej partii, ale wspólne działanie na rzecz stabilności finansowej państwa. – Skoro prezydent mówi, że martwi się finansami publicznymi, może partie opozycyjne też powinny się martwić i pokazać, że są odpowiedzialne – podkreślił Kotecki.

Środki z 800 plus na zbrojenia? Komentarz ministra finansów

Do propozycji członka RPP odniósł się dziś w Radiu Zet minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Rząd nie ma takich planów (...) Nasz rząd realizuje strategię wzrostu. Mamy najszybciej rosnącą, dużą unijną gospodarkę, dzięki czemu rosną dochody budżetowe, dzięki czemu stać nas na utrzymywanie i modernizację polskiej armii – powiedział w audycji „Gość Radia Zet" Domański.

Szef resortu finansów i gospodarki podkreślił, że „pieniądze z 800 plus, to pieniądze, które należą się polskim rodzinom". – Na zbrojenia mamy setki miliardów złotych, zarówno pieniądze budżetowe, jak i środki, które pozyskujemy z innych źródeł – powiedział gość Radia Zet.

Czytaj też:

Gwiazdowski: Zlikwidować 800 plus na pierwsze dziecko, wprowadzić 2000 złCzytaj też:

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w sierpniu. Dane mogą zaskakiwać