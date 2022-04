Co jest przyczyną inflacji? Polacy zabrali głos

Przypomnijmy, że z danych przedstawionych przed tygodniem przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że inflacja w marcu osiągnęła w Polsce poziom 11 proc., co jest najwyższym wynikiem od przeszło 20 lat. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w marcu – miesiąc do miesiąca – o 3,3 proc., co stanowi z kolei największy miesięczny wzrost tego wskaźnika od połowy lat 90-tych poprzedniego wieku.

Rządzący podkreślają, że rekordowa inflacja nad Wisłą to efekt trwającej od ponad ośmiu tygodni wojny na Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki w publicznych wystąpieniach mówi o „putinflacji”, podczas gdy eksperci przypominają, że ceny rosły w szybkim tempie już przed atakiem Rosjan na Ukrainę.

Polacy obwiniają rząd

Co Polacy uznają za główną przyczynę rekordowej inflacji? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla serwisu rp.pl. Badanie to nie przynosi optymistycznych wieści dla rządzących. Niespełna 40 proc. respondentów (38,8 proc.) uważa bowiem, że do obecnej inflacji doprowadziła polityka obecnego rządu. Twórcy badania zwracają uwagę, że opinię tę wyraża połowa badanych w najmłodszej grupie wiekowej i z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców.

17,3 proc. ankietowanych uznało, że głównym powodem wzrostu inflacji jest agresja Rosji na Ukrainę. Nieco mniej, bo 14,6 proc. uważa, że przyczyną jest polityka Narodowego Banku Polskiego. 12,6 proc. badanych wskazuje, że inflacja jest efektem polityki Unii Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej, zaś według 8,7 proc. jest ona następstwem pandemii COVID-19. 7,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.04-20.04.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

