Płaca minimalna w 2023 r. Minister przekazała dobre wieści dla pracowników

Do 2023 roku jeszcze daleko, ale już za nieco ponad miesiąc poznany propozycję rządu dotyczącą minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Kwestia ta pojawiła się w rozmowie minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg z TVP Info. – Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023 – zapowiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Maląg przypomniała, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenie odbywa się dwukrotnie w sytuacji, gdy wskaźnik inflacji przekracza 5 proc. – Przygotowujemy rozwiązania, różne warianty, które będziemy chcieli przedstawić Radzie Dialogu Społecznego, ale jeszcze moment musimy poczekać – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Płaca minimalna wzrośnie o ponad 400 zł?

Przypomnijmy, że kwestia wysokości płacy minimalnej każdego roku jest przedmiotem rozmów rządu z Radą Dialogu Społecznego (RDS), skupiającą przedstawicieli pracodawców i organizacji związkowych. Opinie partnerów społecznych w tej sprawie mają jednak charakter jedynie konsultacyjny, bowiem ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Obecna wysokość minimalnego wynagrodzenia to 3010 zł brutto. Jest ono o 210 zł wyższe niż w 2021 roku. Z szacunków, które podał w tym tygodniu „Dziennik Gazeta Prawna” wynika, że płaca minimalna może wynieść w 2023 roku co najmniej 3 416,30 zł, co oznacza wzrost najniższej krajowej o ponad 400 zł.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Czternasta emerytura po raz ostatni? Dokument nie pozostawia wątpliwości