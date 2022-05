ZUS zakończył wypłaty trzynastych emerytur. Wiadomo, ile dostali seniorzy

Trzynasta emerytura to rządowy dodatek finansowy dla emerytów i rencistów. W tym roku wypłacono go po raz czwarty. Wypłaty realizowano od 1 kwietnia, trafiły one do seniorów wraz z kwietniową rentą lub emeryturą.

W związku z zakończeniem wypłat Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podsumowuje tegoroczna edycję trzynastej emerytury. Z danych przekazanych przez państwowego ubezpieczyciela wynika, że do ponad 8,5 mln seniorów trafiło 11,3 mld zł. – W tym roku trzynastka wyniosła 1338,44 zł brutto (wysokość minimalnej emerytury – red.). Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W takiej sytuacji „trzynastka” netto wyniosła 1217,98 zł – podkreśla cytowana przez Polską Agencję Prasową szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska.

14. emerytura - ZUS wypłaci jeszcze w tym roku

Kolejne wypłaty trzynastych emerytur najpewniej w kwietniu przyszłego roku, tymczasem w ostatnim kwartale tego roku do seniorów ma powędrować po raz drugi czternasta emerytura. Jej wysokość również będzie równa kwocie emerytury minimalnej, tyle, że – tak jak rok temu – nie wszyscy otrzymają dodatek w pełnej kwocie. Potwierdziło to niedawno naszej redakcji Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Określona zostanie kwota graniczna, do której 14. emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w 2022 roku i powyżej której wysokość 14 emerytury będzie zmniejszana według zasady „złotówka za złotówkę” do wysokości najniższej emerytury – poinformował Wprost Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Resort nie ujawnia na razie wysokości „kwoty granicznej”. W ubiegłym roku było to 2900 zł brutto. Wobec osób, które przekraczały tę kwotę stosowana była zasada „złotówka za złotówkę” (osoba z emeryturą na poziomie np. 3500 zł brutto, dostawała świadczenie pomniejszone o 600 zł). W efekcie seniorom z wyższą emeryturą (na poziomie 4200 zł brutto) czternasta emerytura w ogóle nie przysługiwała.

