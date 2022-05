Budżet do nowelizacji. A co z programami społecznymi?

Wiceminister finansów Artur Soboń został w RMF FM zapytany o inflację. Przyznał, że jest bardzo wysoka, ale „gdyby nie szok wojenny, gdyby nie agresja na Ukrainę, mielibyśmy inflację na poziomie 6-7 proc”.. A jak sobie radzić z tym problemem?

– Klasyczne sposoby, czyli polityka monetarna, ale też fiskalne. Koszt pieniądza powoduje, że mamy bardziej restrykcyjną politykę pieniężną. Ale z drugiej strony mamy szybką reakcję polskiego rządu, czyli tarcze antyinflacyjne. Gdyby nie szok wojenny, gdyby nie agresja na Ukrainę, mielibyśmy inflację na poziomie 6-7 proc. To wszystko, co robimy, działa. Mamy zdrową gospodarkę. To, co złe, jest z zewnątrz – stwierdził.

Będzie nowelizacja budżetu. Co z programami społecznymi?

Dodał, że wprawdzie wynagrodzenia również rosną, ale „nie wszyscy ten wzrost odczuwają w jednakowy sposób”. – Stąd konieczność takich działań, jak wzrost płacy minimalnej – dodał wiceminister finansów.

Zapytany o nowelizację tegorocznego budżetu, powiedział, że rząd zakłada większy deficyt; 4,3 proc. deficytu całego sektora. Zapewnił, że „jesteśmy w stanie dzisiaj sfinansować ten deficyt w uporządkowany, bez zagrożeń sposób”.

Nie ucierpią na tym programy społeczne, bo nie dotkną ich żadne zmiany i cięcia. – Jeśli mówimy o programach społecznych i o tych wszystkich programach które zapowiadaliśmy, także obniżkę podatków, to tu nie ma żadnych zmian. Będziemy mieli nieco wyższy deficyt – powiedział Soboń.

ZUS skończył wypłacać trzynaste emerytury

A co się tyczy świadczeń, które wprowadził rząd PiS: ZUS zakończył wypłatę trzynastych emerytur. Z danych przekazanych przez państwowego ubezpieczyciela wynika, że do ponad 8,5 mln seniorów trafiło 11,3 mld zł. – W tym roku trzynastka wyniosła 1338,44 zł brutto (wysokość minimalnej emerytury – red.). Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W takiej sytuacji „trzynastka” netto wyniosła 1217,98 zł – podkreśla cytowana przez Polską Agencję Prasową szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska.

14. emerytura – ZUS wypłaci jeszcze w tym roku

Kolejne wypłaty trzynastych emerytur najpewniej w kwietniu przyszłego roku, tymczasem w ostatnim kwartale tego roku do seniorów ma powędrować po raz drugi czternasta emerytura. Jej wysokość również będzie równa kwocie emerytury minimalnej, tyle, że – tak jak rok temu – nie wszyscy otrzymają dodatek w pełnej kwocie. Potwierdziło to niedawno naszej redakcji Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

