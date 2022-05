Będzie pomoc dla kredytobiorców. A co z frankowiczami?

We wtorek premier Mateusz Morawiecki przedstawił elementy rządowego wsparcia dla kredytobiorców. Na początek będą cztery miesiące wakacji kredytowych w tym i w przyszłym roku, finansowe wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a w początkiem 2023 roku WIBOR ma zostać zastąpiony przez inny wskaźnik.

– Chcemy przeprowadzić szybko działania, które mają pomóc Polakom w spłacie kredytów hipotecznych. Dzisiaj na Radzie Ministrów zaproponowaliśmy nowe rozwiązania, które zostaną skierowane do kilkudniowych konsultacji – powiedział premier na konferencji prasowej, w której wzięła także udział minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

twitter

Czy ustawa o wsparciu kredytobiorców obejmie też frankowiczów?

W części poświęconej na pytania dziennikarzy padło zapytanie o to, czy ustawa obejmie także spłacających kredyty w obcych walutach, przede wszystkim frankowiczów, którzy od kilku lat zgłaszają nieprawidłowości w swoich kredytach i zalewają sądy pozwami o unieważnienie umowy lub zmianę sposobu obliczania pozostałego do spłaty kapitału.

Premier rozwiał nadzieję zadłużonych we frankach, którzy mieli nadzieję, że i oni będą mogli liczyć na ustawowe wakacje kredytowe czy dopłaty. Wyraźnie powiedział, że to wsparcie wyłącznie dla spłacających kredyty złotówkowe. – Spłaty kredytów walutowych odnoszą się do innych wskaźników, np. Libor, ale nie podlegają zmianom, które reguluje Narodowy Bank Polski – powiedział Morawiecki.

Czytaj też:

Będzie pomoc dla kredytobiorców. Premier przedstawił szczegóły