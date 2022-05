500+. Ministerstwo przypomina o ważnym terminie. Zapomnisz, stracisz pieniądze

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

500+: jak złożyć wniosek o świadczenie

W szóstym roku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” zaszły w nim istotne zmiany. Obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (do tej pory obowiązek ten leżał po stronie gmin), a wnioski o przyznawane w ramach programu środki można składać wyłącznie drogą elektroniczną (do tej pory było to możliwe również drogą tradycyjną). Przypomnijmy, że wnioski można składać poprzez portal PUE ZUS, portal Emp@tia bądź przez bankowość elektroniczną.

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus” został wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo zakładał on finansowe wsparcie w kwocie 500 zł na drugie i kolejne dziecko. W lipcu 2019 roku program rozszerzono również na pierwsze dziecko.

Pytania o waloryzację 500+

Regularnie powraca pytanie o waloryzację świadczenia 500+, gdyż w związku z rekordową inflacją wartość świadczenia maleje. Na to pytanie rząd ma zawsze tę samą odpowiedź: prace nad podniesieniem wysokości świadczenia nie są prowadzone.

Zapytana o waloryzację na antenie Radia Plus w styczniu tego roku minister rodziny Marlena Maląg zapewniła, że „polityka prorodzinna jest priorytetem Zjednoczonej Prawicy”, ale w tym roku nie jest planowana waloryzacja. Prowadzący rozmowę zapytał, czy jest to rozważane w 2023 roku – roku wyborczym.