Rekordowa inflacja skłania Polaków do szukania nowej pracy

Przeprowadzone w marcu tego roku badanie „Nowe oblicza pracy” miało na celu – jak podkreślają jego autorzy – sprawdzenie, jak wzrost cen i spadek realnej wartości wypłacanych pensji przekłada się na postawy pracowników.

Co trzeci pracownik szuka nowego zajęcia

Trzy czwarte polskich pracowników uczestniczących w badaniu przyznaje, że rekordowa inflacja ma negatywny wpływ na ich wynagrodzenia, zaś niemal 60 proc. podkreśla, że inflacja istotnie wpływa na faktyczną wartość (siłę nabywczą) ich pensji. 76 proc. ankietowanych nie ukrywa, że obecne wynagrodzenie wystarcza im na mniej niż jeszcze rok temu. Na domiar złego, nieliczni posiadają oszczędności dzięki którym mogliby przetrwać np. w wypadku utraty pracy. Prawie co piąty badany nie ukrywa, że odłożone środki pozwoliłyby mu na przetrwanie zaledwie miesiąca. Oszczędnościami dzięki którym możliwe byłoby nie podejmowanie aktywności zawodowej przez ponad rok może poszczycić się jedynie 15 proc. respondentów.

Pracuj.pl podaje, że 36 proc. polskich pracowników szuka obecnie w sposób aktywny nowego miejsca pracy. 44 proc. respondentów z tej grupy chce zmienić pracodawcę z powodu wysokiej inflacji. Twórcy badania zwracają uwagę, że spadek wartości pieniądza skłania pracowników nie tylko do poszukiwania nowego zajęcia, ale też do negocjacji z obecnym przełożonym. 41 proc. uczestników badania przyznało, że ze względu na inflację starało się o podwyżkę w ciągu ostatniego roku.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Presja na skorygowanie pensji

– Z miesiąca na miesiąc inflacja w Polsce rośnie. W konsekwencji rosną ceny towarów i usług, co ma przełożenie na budżet każdego Polaka. Część pracodawców przyznawała raz w roku podwyżkę inflacyjną. Natomiast jeśli pracownik samodzielnie prosił o podwyżkę, to pracodawca swoją decyzję podejmował w oparciu o ponadprzeciętne wyniki swojego pracownika. Ze względu na to, że ceny towarów codziennego użytku rosną z miesiąca na miesiąc, pracownicy coraz bardziej wywierają presję na skorygowanie swojego wynagrodzenia w oparciu o bieżącą sytuację gospodarczą, a nie jedynie o osiągane wyniki. Jeśli nie mogą tego zrobić, często zaczynają się rozglądać za inną, lepiej płatną pracą – komentuje Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter.

– Inflacja i pościg za zachowaniem realnego wynagrodzenia stały się więc dodatkowym czynnikiem, zachęcającym pracowników do szukania wyższych wynagrodzeń oraz przeglądania ofert. Dlatego w przyciąganiu pracowników jeszcze ważniejsze staje się dziś komunikowanie widełek zarobków w ogłoszeniach o pracę – dodaje.

Badanie „Nowe oblicza pracy” przeprowadzono w marcu br. na grupie 1796 Polaków.

Czytaj też:

Polacy w dobie inflacji. Dwie postawy