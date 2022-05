Ten wyrok może pomóc kredytobiorcom w starciu z bankami. „Ugoda nie jest już kusząca”

Minęła już dekada od chwili, kiedy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał rację frankowiczom uznając klauzule przeliczeniowe z ich umów kredytowych za niedozwolone. Wydawać by się mogło, że od tamtego momentu rozwiązanie palącej kwestii kredytów frankowych nastanie znacznie szybciej. Mimo to, choć faktycznie uznanie pewnych zapisów w umowach za niezgodne z prawem stanowiło kamień milowy, to dziś, po ponad dziesięciu latach, ciągle stoimy przed pewnymi wyzwaniami.