Podatek od prezentu komunijnego. Sprawdźcie, kiedy trzeba zapłacić

Sezon komunijny w pełni, a komunie czy to się komuś podoba czy nie, to także prezenty. Moda na upominki komunijne zmienia się. Przez lata najpopularniejszym prezentem był zegarek, następnie rower, dziś najczęściej wymienia się w tym kontekście m.in. drony, laptopy, czy quady. Być może nie wszyscy mają świadomość, że dla urzędu skarbowego tego rodzaju upominki to darowizna, która może podlegać opodatkowaniu. Wszystko zależy od wartości prezentu, ale też od tego, kto go wręczył.

Zasady opodatkowania prezentów – jak przypomina serwis prawo.pl – określają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej:

9637 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,



7276 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,



4902 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.



Są to limity pięcioletnie.





Kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba płacić?

Do I grupy podatkowej zaliczają się rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, ojczym oraz macocha. W II grupie są dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, żony i mężowie rodzeństwa. Do III grupy podatkowej zaliczane są natomiast wszystkie pozostałe osoby. Jeśli wartość darowizny nie przekracza powyższych limitów podatku płacić nie trzeba. Trzeba jednak pamiętać, że przy obliczaniu limitów przy darowiznach od tej samej osoby, trzeba zsumować wszystkie przekazania z ostatnich pięciu lat.

Jeśli wartość darowizny przekracza limit uprawniający do zwolnienia, konieczne będzie zapłacenie podatku. Rozliczenia muszą wtedy dokonać rodzice lub prawni opiekunowie małoletniego dziecka, co ma szczególne znaczenie dla II i III grupy podatkowej. Najbliższa rodzina może bowiem skorzystać ze specjalnego zwolnienia z podatku.

Przykładowo, jeśli dziecko przystępujące do komunii otrzyma od dziadka 10 tys. zł, wówczas podatku nie trzeba płacić, ale trzeba zgłosić fiskusowi darowiznę (zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie dziecka). Zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania prezentu. Dodatkowym warunkiem będzie w tym przypadku, aby pieniądze przekazane były w formie przelewu bankowego, nie może to być gotówka w kopercie.

– Przekazanie na rachunek bankowy nabywcy należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności prawnej darowizny. Nie musi być to przelew z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego, ale wystarczy, że jest to wpłata na rachunek obdarowanego – tłumaczy cytowany przez prawo.pl Robert Smoczyński, radca prawny w kancelarii TLA.

Kiedy zatem zapłacenie podatku będzie konieczne? Gdy na przykład dziecko otrzyma od sąsiadów prezent o wartości 5 tys. zł, czy upominek o wartości 8 tys. zł od stryja czy brata mamy. Podatek rozlicza się na druku SD-3.







