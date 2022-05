Maląg: Czternasta emerytura świadomie świadczeniem jednorazowym

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg gościła we wtorek w „Sygnałach dnia” Programu Pierwszego Polskiego Radia. W internetowej części rozmowy pojawił się wątek czternastej emerytury. Rządowy dodatek został w zeszłym tygodniu zaakceptowany przez Sejm, teraz będzie przedmiotem prac Senatu. Maląg podkreśliła, że zasady przyznawania świadczenia nie zmieniły się.

– Wysokość czternastej emerytury to jest minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto, na rękę będzie to 1217 zł. Podobnie jak w zeszłym roku wprowadzamy kryterium dochodowe, będzie to 2900 zł z mechanizmem złotówka za złotówkę – ci, którzy przekroczą ten próg będą mieli świadczenie czternastej emerytury pomniejszone – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

„Czternastka” świadomie jednorazowa

Maląg podkreślił, że rząd świadomie wprowadza czternastą emeryturę jako świadczenie jednorazowe. – Świadomie wprowadzamy to rozwiązanie, jako świadczenie jednorazowe, gdyż pozwala nam to odpowiednio wesprzeć naszych seniorów w zależności od sytuacji ekonomicznej, sytuacji w tym roku związanej z inflacją – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Właśnie z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną czternasta emerytura zacznie w tym roku być wypłacana jeszcze w sierpniu, czyli znacznie wcześniej niż w zeszłym roku, kiedy to uprawnieni otrzymali dodatek wraz z listopadowym świadczeniem. W niedawnym wywiadzie dla „Super Expressu” premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że chciałby, aby czternasta emerytura była świadczeniem stałym. – Zrobię wszystko, by tak się stało. Pamiętamy o potrzebach najmniej zamożnych Polaków i wszystkie nasze działania dowodzą, że nie są to tylko puste słowa – powiedział szef rządu.

Jaka płaca minimalna?

Minister rodziny i polityki społecznej była pytana w Polskim Radiu również o wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej. Rząd ma nieco ponad dwa tygodnie na przedstawienie propozycji w tym zakresie partnerom społecznym. Maląg przypomniała, iż w związku z wysoką inflacją minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2023 roku dwukrotnie. – Pracujemy nad propozycjami, które musimy przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Z powodu sytuacji związanej z inflacją ustaw zakłada, że waloryzacja świadczenia minimalnego powinna być dwa razy w roku. Zaproponujemy Radzie Ministrów pierwszą waloryzację w styczniu, a drugą w lipcu – powiedziała Maląg.

