Niemcy podnoszą płacę minimalną. Dla wielu wzrost o ponad 20 proc.

Od października płaca minimalna w Niemczech wzrośnie do 12 euro. Resort pracy zwraca uwagę, że dla ok. 6 mln osób to największy skok płacowy w ich życiu.

Pod koniec zeszłego tygodnia niemiecki parlament uchwalił podwyżkę płacy minimalnej od 1 października do 12 euro za godzinę. Obecnie minimalne wynagrodzenie w Niemczech to 9,82 euro. Podwyżki o ponad 20 proc. Minister pracy Niemiec Hubertus Heil zwraca uwagę, że za sprawą zmian ci, którzy do tej pory według stawki minimalnej otrzymywali 1700 euro za pracę w pełnym wymiarze godzin, od października będą zarabiać 2100 euro. Heil wylicza, że dla ok. 6 mln osób jest to „prawdopodobnie największy skok płacowy w ich życiu – o 22 procent”. Najbardziej na podwyżce – jak podkreśla szef resortu pracy – skorzystają kobiety i mieszkańcy wschodnich Niemiec. Płaca minimalna w Niemczech – jak przypomina dw.com. – obowiązuje od początku 2015 roku i od tego czasu systematycznie wzrasta. Zwykle jej podwyżkę negocjuje się w komisji złożonej z przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. Po uchwalonej teraz październikowej podwyżce komisja ds. płacy minimalnej ponownie będzie później decydować o wysokości stawek. Za podwyższeniem płacy minimalnej głosowały przede wszystkim partie koalicji rządowej – SPD, Zieloni i FDP oraz opozycyjna partia Lewica. Wstrzymały się natomiast od głosy CDU i CUS, oraz populistyczna AfD. Partie opozycyjne – jak zauważa dw.com – krytykują ingerencję państwa w poziom minimalnego wynagrodzenia. Jaka płaca minimalna w Polsce? Przypomnijmy, że w najbliższym czasie poznamy wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej w Polsce. Rząd ma czas na przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego propozycji w tym zakresie do połowy czerwca. W związku z wysoką inflacją – jak przypomniała niedawno minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg – minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie. – Pracujemy nad propozycjami, które musimy przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Z powodu sytuacji związanej z inflacją ustaw zakłada, że waloryzacja świadczenia minimalnego powinna być dwa razy w roku. Zaproponujemy Radzie Ministrów pierwszą waloryzację w styczniu, a drugą w lipcu – powiedziała w zeszłym tygodniu w rozmowie z Polskim Radiem Maląg. Obecna wysokość płacy minimalnej w Polsce to 3010 zł brutto. Czytaj też:

