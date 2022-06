Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona. Znamy termin

We wtorek Komisja Finansów Publicznych pracowała nad projektem ustawy dotyczącym pomocy dla kredytobiorców. Zawiera on m.in. możliwość wprowadzenia wakacji kredytowych (przez cztery miesiące w tym roku oraz przez cztery miesiące w roku przyszłym). Komisja przyjęła poprawkę, którą zgłosił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek. Zakłada ona wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

Tarcza antyinflacyjna przedłużona o trzy miesiące

– Celem poprawki jest przedłużenie do 31 października 2022 roku wprowadzonych w obszarze podatków rozwiązań, zmierzających do złagodzenia skutków inflacji – powiedział Porzucek.

O tym, że tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona najprawdopodobniej o trzy miesiące mówił wczoraj w wywiadzie dla Polsat News wiceminister finansów Piotr Patkowski. – Dopóki inflacja będzie się utrzymywała na podwyższonym poziomie, dopóty tarcza będzie przedłużana – powiedział wiceszef resortu finansów.

Pytany o to, do jakiego poziomu inflacja musiałaby spaść, by tarcza nie była dalej wydłużana, Patkowski stwierdził, że jest za wcześnie na tego rodzaju prognozy. Zdaniem wiceministra finansów schładzanie inflacji nastąpi w trzecim, bądź czwartym kwartale tego roku.

Przypomnijmy, że w ramach obowiązujących do końca lipca tarcz antyinflacyjnych, stosowana jest m.in. niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.). Stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., zaś stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc.

Czytaj też:

Płaca minimalna w 2023 r. Znamy propozycję rządu