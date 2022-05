Rząd przedłuży tarcze antyinflacyjne

Rzecznik rządu poinformował na konferencji prasowej w województwie pomorskim, że rząd planuje przedłużyć okres obowiązywania obniżki VAT i akcyzy wprowadzonej w ramach tarczy antyinflacyjnej. Rzecznik zapowiedział, że rząd może wprowadzić do nich drobne korekty.

Przedłużenie okresu działania tarcz antyinflacyjnych zapowiadał już w połowie maja premier Mateusz Morawiecki. Mówił wtedy, że wysoce prawdopodobne jest przedłużenie całej tarczy lub większości jej elementów. Te zapowiedzi powtórzył także minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Najwyższa inflacja od 1998

Tarcza antyinflacyjna została wprowadzona od 1 lutego 2022 roku. W styczniu inflacja wynosiła już 9,4 proc. w ujęciu rok do roku. W lutym spadła o niecały punkt procentowy i wynosiła 8,5 proc., a w kolejnych miesiącach wzrosła. W marcu wyniosła już 11 proc., w kwietniu 12,4 proc., a według najnowszych analiz w maju inflacja osiągnęła poziom 13,9 proc. najwyższy od lutego 1998 roku.

Tarcza antyinflacyjna wprowadziła obniżki wybranych podatków i danin. Podatek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, które były wcześniej objęte podatkiem 5 proc., został obniżony do zera. Zerowy VAT obowiązuje także na gaz ziemny oraz nawozy. VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8 proc., a na prąd i energię cieplną do 5 proc.

Według ekonomistów inflacja w Polsce będzie rosła przez kolejne miesiące. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że jest szansa, że do końca 2022 roku inflacja w Polsce zacznie spadać. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył ostatnio, że ma nadzieje, że inflacja nie osiągnie poziomu 20 proc.

