Odbudowa Ukrainy. Wiemy, ile firm się zgłosiło

– Polskie firmy chcą aktywnie uczestniczyć w powojennej odbudowie Ukrainy. To wniosek po pierwszym miesiącu naboru przedsiębiorstw do udziału w projekcie pomocy naszym sąsiadom. Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jest operatorem programu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ciągu miesiąca zgłosiło się 420 firm – poinformowała w środę Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Obecny nabór stanowi pierwszy etap projektu, po którym zgłoszenia będą analizowane i przydzielane do realizacji określonych zadań.

Najwięcej zgłoszeń z branży budowlanej

Polska Agencja Inwestycji i Handlu informuje, że najwięcej zgłoszeń napłynęło do tej pory od firm z branży budowlanej (jedna trzecia zgłoszeń). W dalszej kolejności są to przedsiębiorstwa z branży IT, a także producenci maszyn, leków i żywności. Zdecydowana większość zainteresowanych wyraża chęć zarówno eksportu towarów i usług, jak również współpracę z podmiotami na Ukrainie, w tym podwykonawstwo. Co trzecia firma myśli o inwestycjach w Kijowie.

Firmy chcące uczestniczyć w odbudowie Ukrainy najczęściej pochodzą z sektora MŚP. Niemal dwie trzecie to organizacje zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Zgłoszenia przesłało także blisko 50 firm zatrudniających 250 i więcej pracowników. W kolejnym etapie programu będą prowadzone konsultacje z przedsiębiorstwami, które wyraziły chęć pomocy. W wyniku konsultacji wypracowany ma zostać optymalny model działania, a uczestnicy – jak podkreśla Polska Agencja Inwestycji i Handlu – zostaną skierowani do zadań najlepiej odpowiadających ich możliwościom.

– Widzimy duże zainteresowanie naszych firm programem odbudowy Ukrainy. Wynika ono nie tylko z bliskości geograficznej czy faktu, że Ukraińcy są już dziś pracownikami wielu polskich przedsiębiorstw. Dla firm to możliwość zapewnienia pomocy i wsparcia Ukrainy w sposób, który mają we krwi, a więc przez realizację swoich normalnych zadań biznesowych – komentuje Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Szacowany koszt odbudowy zniszczeń wojennych na Ukrainie to ok. 750 mld dolarów.

