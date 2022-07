Szukają kościelnego. Zarobki lepsze niż w rządzie

Niedziela to dzień, w którym miliony Polaków udają się do kościoła. Stałym elementem Mszy świętej jest zbiórka ofiar na tacę, czym najczęściej zajmuje się kościelny. Wydawać by się mogło, że zarobki tych osób nie są imponujące. Kłam tej tezie zadaje ogłoszenie rekrutacyjne, które pojawiło się w ostatnim czasie w sieci.

Kościelnego poszukuje Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie. Oferowane przez parafię zarobki na tym stanowisku okazują się więcej niż atrakcyjne. Kształtują się one w przedziale od 6500 do 7800 zł brutto miesięcznie. W przypadku umowy o pracę oznacza to wynagrodzenie między 4672 zł a 5589 zł miesięcznie. Wśród benefitów pozapłacowych jest darmowy obiad.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Dziennikarze „Super Expressu” nie mogli uwierzyć, że kościelny może liczyć na tak wysoką pensję i zadzwonili pod numer podany w ogłoszeniu. Okazało się, że nie jest to żart, a zainteresowani mają czas na przesłanie aplikacji do 10 lipca (CV można składać za pomocą formularza w portalu lub bezpośrednio na adres mailowy parafii).

Jakie wymagania trzeba spełniać, by mieć szanse na posadę kościelnego? Niekaralność, asertywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista. Do tego należy mieć podstawową wiedzę na temat liturgii oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Oferta pracy, a ściślej oferowane zarobki wywołały dyskusję w sieci. Jedna z internautek zestawiła ogłoszenie parafii z anonsem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które poszukuje specjalisty ds. strategii energetycznej państwa, oferując 5280 zł brutto na etacie, co daje na rękę jedynie 3839 zł. Okazuje się zatem, że będąc kościelnym można zarobić więcej niż w ministerstwie.

