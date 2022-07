Zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Wiemy, jakich wzrostów należy się spodziewać

W czasie gdy ceny niemal wszystkiego rosną i rachunki przyprawiają nas o ból głowy, szykuje się kolejna podwyżka. Chodzi o wywóz śmieci. Jak informuje Radio Zet, firmy, które się tym zajmują – w związku z ponoszeniem wyższych kosztów – rozpoczęły negocjacje w sprawie podwyższenia stawek za wywóz odpadów. O szczegółach powiedział w rozmowie z rozgłośnią Tomasz Uściński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

– Zamówienia publiczne sprzed 24 lutego tego roku były zawarte w innych realiach. Drastycznie wzrosła cena paliwa, droższą są samochody i inwestycje, takie jak sortownie i kompostownie. Chcemy od samorządów realnych stawek – powiedział prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

Z jakimi podwyżkami opłat musimy się liczyć?

Jakich konkretnie podwyżek należy się spodziewać? Z informacji Radia Zet wynika, że miesięczna opłata za wywóz śmieci może wkrótce średnio wzrosnąć od 2 do 4 złotych od osoby. Kiedy konkretnie? Tego póki co nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że wiele samorządów już prowadzi rozmowy z firmami zajmującymi się wywozem odpadów.

Szef Krajowej Izby Gospodarki Odpadami nie wyklucza, że niektóre przedsiębiorstwa mogą zrywać umowy, jeśli nie dojdzie do porozumienia z samorządami, choć jak podkreśla „wszyscy są dobrej myśli”. Tomasz Uściński podkreśla jednak, że kontynuowanie świadczenia usług według obecnego cennika prowadziłoby do ponoszenia strat, na co firmy nie mogą sobie pozwolić.

