Premier z jasnym komunikatem w sprawie tarcz antyinflacyjnych

Główny Urząd Statystyczny podał szybki szacunek inflacji za lipiec. Według danych GUS wzrost cen towarów i usług utrzymał się na poziomie z końca czerwca. 15,5 proc. to jednak nadal bardzo wysoki wskaźnik. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że brak zmiany wskaźnika nie oznacza, że należy przestać walczyć z inflacją. Zapowiedział też istotny krok.

Tarcze antyinflacyjne zostaną przedłużone

– Tarcze na pewno zostaną przedłużone do końca roku. Te tarcze inflacyjne, które oznaczają ubytek w podatku VAT na skutek obniżki VAT do 0 proc., np. na większość artykułów żywnościowych, czy z 23 na 8 proc. dla paliwa, podobnie jak obniżki VAT na gaz, energię elektryczną czy energię cieplną – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Tarcza antyinflacyjna została wprowadzona na początku roku w ramach tarczy 1.0, a następnie przedłużana i poszerzana w ramach tarczy 2.0. Ze względu na fakt, że część rozwiązań obowiązywała do końca maja br., inne do końca lipca, przedłużono obowiązywanie wszystkich rozwiązań tarcz antyinflacyjnych do 31 lipca br. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przedłużyła rozwiązania tarczy antyinflacyjnej do 31 października br.

Jak działają tarcze antyinflacyjne?

Rozwiązania te zakładają m.in. obniżenie akcyzy na energię elektryczną; zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych; obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc.; obniżkę VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) najpierw z 23 do 8 proc., a następnie do 5 proc.; obniżenie akcyzy na niektóre paliwa silnikowe; obniżenie podatku VAT z 23 do 8 proc. na paliwa, wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej; wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny; wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5 proc.

