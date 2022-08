Carlsberg Polska wstrzymuje produkcję. Zdecydowała jedna rzecz

Jak dowiedziała się redakcja „Poradnika Handlowca”, bezpośrednio od Zarządu Carlsberg Polska firma wstrzymuje produkcję piwa. Sytuacja ta spowodowana jest wstrzymaniem dostaw dwutlenku węgla przez Anwil S.A. i Grupę Azoty SA. – Jesteśmy zmuszeni wstrzymać pracę naszych browarów. Dwutlenek węgla jest niezbędnym składnikiem w procesie warzenia piwa. Obecne zapasy pozwolą nam funkcjonować jeszcze dwie, może trzy doby, po czym browary będą musiały zatrzymać procesy warzenia, a dostawy do rynku nie będą (po wyczerpaniu zapasów produktu gotowego) mogły być realizowane – mówi redakcji członek zarządu Carsberg Polska.

Carlsberg liczy na reakcję rządu

Rozmówca redakcji podkreśla, że liczy na natychmiastową reakcję rządu. W jego ocenie podobna sytuacja dotyka bardzo wiele firm w Polsce, które używają dwutlenku węgla.

Przypomnijmy, że Grupa Azoty poinformowała w tym tygodniu o zatrzymaniu pracy instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Z kolei wchodzące w skład grupy kapitałowej zakłady w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro, a Zakłady Azotowe Kędzierzyn ograniczyły do minimum pracę instalacji w jednostce produkującej nawozy. Produkcję nawozów azotowych tymczasowo wstrzymał też Anwil, spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen. Spółki tłumaczą decyzję bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Carlsberg Polska jest właścicielem takich marek piwa jak m.in. Carlsberg, Okocim, Kasztelan, Karmi, czy Harnaś.

