Czternaste emerytury zagrożone? „Nie mogę uspokoić”

Dwa tygodnie temu ruszyły wypłaty czternastych emerytur. Do tej pory – jak podał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych – świadczenie otrzymało ponad 3,6 mln emerytów i rencistów. Dodatek wypłacany jest po raz drugi i ze względu na wysoką inflację trafia on do seniorów znacznie wcześniej niż w 2021 roku (wypłaty miały miejsce w listopadzie). Wcześniejsze terminy wypłat rządzący tłumaczyli wysoką inflacją. Wiele wskazuje na to, że wysokie ceny będą towarzyszyć nam również w przyszłym roku, wciąż nie wiadomo jednak, czy w 2023 roku „czternastki” również zostaną wypłacone.

Czternastej emerytury już nie będzie?

„– W budżecie na przyszły rok nie ma czternastej emerytury – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. – Nie mogę dziś uspokoić seniorów. „Czternastka” pojawi się, gdy będzie stosowna ustawa. Nastąpi to najpewniej pod koniec roku lub na początku nowego roku – dodał.

Głos w sprawie przyszłości świadczenia zabrała w wywiadzie dla Money.pl prezes ZUS Gertruda Uścińska. – Potrzebna jest analiza i przyglądanie się temu, co dzieje się w gospodarce. Ważne jest także to, że te świadczenia są finansowane z funduszu solidarnościowego, dlatego nie obciążają FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Poza tym musimy patrzeć na sytuację gospodarczą – powiedziała szefowa państwowego ubezpieczyciela.

Terminy wypłat

Przypomnijmy, że czternasta emerytura to świadczenie w wysokości minimalnej emerytury (obecnie jest to 1217,98 zł netto). Nie każdy senior może jednak liczyć na to, że otrzyma dodatek w pełnej kwocie. Wspomniana suma wypłacana jest osobom, których emerytura czy renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób przekraczających tę kwotę „czternastka” zmniejszana jest zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli kwota ta będzie niższa niż 50 zł, co w praktyce oznacza, że na dodatek nie mogą liczyć ci, których emerytura czy renta przekracza 4188,44 zł brutto.

Z szacunków przekazanych przez ZUS wynika, że czternasta emerytura trafi w sumie do 9 mln emerytów i rencistów. Dodatek wypłacany jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze. Najbliższe terminy wypłat świadczenia to: 10, 15 oraz 20 września.

