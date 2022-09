Złoty wciąż się osłabia. Drogi dolar zapowiada problemy gospodarcze

Polska waluta słabnie w oczach. W czwartek rano za euro trzeba płacić już 4,87 zł, czyli o prawie 1,3 proc. więcej niż w środę. Do rekordów wszechczasów brakuje z obecnych poziomów tylko 13 groszy — 7 marca 2022 r. kurs euro chwilowo dotarł do 5,003 zł. Poprzedni rekord to 4,94 zł zanotowany 1 marca 2004 r. Miało to związek z rosyjską agresją i obawami o zaognienie działań.

Dolar rekordowo drogi, ale nadal atrakcyjny

We wtorek po raz pierwszy w historii za dolara trzeba było płacić ponad 5 zł. Na tym poziom nie wyhamował – w czwartek rano za dolara trzeba było zapłacić już 5,05 zł. Od początku roku kurs poszedł w górę aż o 25 proc., ale umocnienie dolara to nie jest kwestia tylko tego roku. Przez ostatnie pięć lat kurs USD/PLN wzrósł o niemal 38 proc. Po raz pierwszy od 20 lat dolar jest też silniejszy od euro.

Niestety, na razie nic nie wskazuje na to, aby kurs amerykańskiej waluty istotnie i na dłuższy czas obniżył się poniżej rekordowej granicy 5 zł. Niezależnie od wszystkiego, dolar jest najatrakcyjniejszą walutą i postrzegany jest jako najbezpieczniejszy.

— Dla dolara nie ma atrakcyjnej alternatywy wśród najistotniejszych walut. Od euro odpycha potencjalny kryzys gazowy i groźba głębokiej recesji. Jen japoński jest obarczony bankiem centralnym, który jako jedyny nie może podnieść stóp procentowych. Problemy ma także funt. Dolar jest mocny nie tylko swoimi atutami, ale też słabościami innych walut, które rynkowe napięcia tylko uwypuklają — podkreślił Bartosz Sawicki.

To źle wróży polskiej gospodarce

Silny dolar to bardzo negatywna informacja dla polskiej gospodarki. Oznacza to bowiem problemy importerów oraz narastanie presji inflacyjnej. To może być bodziec do kolejnych podwyżek stóp procentowych w Polsce.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, zauważył, że fundamentem siły dolara jest determinacja Fed w zwalczaniu inflacji.Stopy procentowe w kilka miesięcy podniesiono mocniej niż w całym poprzednim cyklu i zapowiadane są kolejne podwyżki.

