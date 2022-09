Dolar jeszcze nigdy nie był tak drogi w stosunku do złotego. Historyczna granica osiągnięta

Dokładnie rok temu za jednego dolara trzeba było zapłacić 3,91 zł. 27 września amerykańska waluta dobiła do historycznego poziomu względem złotego. Obecnie trzeba za niego zapłacić aż 5 złotych. Tak silnego dolara nie widziano od 2002 roku. Jeszcze rano za “zielonego” trzeba było zapłacić 4,94. W ciągu dnia kurs spadł nawet do 4,91, ale potem zaczął zmierzać do granicy 5 zł, którą udało mu się przebić.

Dolar rekordowo drogi

Amerykańska waluta korzysta na decyzjach Rezerwy Federalnej. Federalny Komitet Otwartego Rynku (odpowiednik polskiej Rady Polityki Pieniężnej) zdecydował 21 września o kolejnej podwyżce stopy referencyjnej do poziomu 3-3,25 proc. Fed podkreśla, że jest zdeterminowany, aby powrócić do poziomu inflacji w granicach 2 proc. Prezes Jerome Powell mówił przed kilkoma tygodniami, że może być to bolesne dla gospodarki.

„Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższym okresie. Dla wsparcia tych celów Komitet zdecydował się podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do 3-3,25 proc. i przewiduje, że właściwe będzie stałe zwiększanie tego przedziału. Ponadto Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych przez siebie skarbowych papierów wartościowych oraz papierów dłużnych i zabezpieczonych hipotecznie, zgodnie z planami redukcji wielkości bilansu Rezerwy Federalnej wydanymi w maju. Komitet jest mocno zaangażowany w powrót inflacji do celu, jakim jest 2 proc”. – mogliśmy przeczytać w komentarzu do ostatniej decyzji FOMC.

