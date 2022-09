Rekordowa inflacja w Polsce. „Dane zaskoczyły wszystkich”

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek wstępny odczyt inflacji konsumenckiej za wrzesień. Wyniosła ona 17,2 proc. rok do roku. To najwyższy odczyt od lutego 1997 roku. Opublikowane dziś dane są znacznie wyższe niż konsensu rynkowy, który wynosił 16,5 proc.

Rekordowa inflacja. Dane zaskoczyły ekspertów

Zaskoczenia przedstawionym przez GUS odczytem inflacji za wrzesień nie kryje dr Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole. – Dane te zaskoczyły wszystkich. Odczyt ten ukształtował się powyżej oczekiwań i naszych i konsensusu rynkowego. Chyba żaden analityk nie prognozował tak wysokiej inflacji, najwyższa prognoza jaką widziałem to 17 proc. – mówi w rozmowie z Wprost.pl dr Jaworski.