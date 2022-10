Fatalne wiadomości dla kierowców. Dotyczą szczególnie jednej grupy

Decyzja OPEC+ o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej, a także nieustający niepokój związany z wojną w Ukrainie i towarzyszący temu kryzys energetyczny, spowodowały kolejne wzrosty cen ropy naftowej na światowych rynkach. Efektem są podwyżki na stacjach benzynowych.

Olej napędowy po 8 złotych za litr

W nieco mniejszym stopniu przekłada się to na ceny benzyny. Popularna pb95 średnio podrożała w ciągu tygodnia o 46 groszy na litrze. Dużo gorzej jest jednak w przypadku oleju napędowego. Co prawda, wzrost cen nie jest tak drastyczny, jak w marcu, gdy było to 1,54 zł w tydzień, ale należy pamiętać, że wzrosty liczone są obecnie od dużo wyższej kwoty, niż jeszcze w marcu.

“Tankowanie oleju napędowego nigdy jeszcze nie było tak drogie jak obecnie. Pesymistyczne prognozy e-petrol.pl dla tego gatunku paliwa stały się faktem i dziś litr diesla kosztuje średnio 8,01 zł” – czytamy w analizie ekspertów portalu e-petrol.pl.

OPEC+ tnie wydobycie

7 października państwa kartelu OPEC+ na czele z Arabią Saudyjską i Rosją decydowały się na ograniczenie wydobycia ropy naftowej o dwa miliony baryłek dziennie. Decyzja jest destabilizująca dla rynku, który zmaga się z szantażem energetycznym Kremla i w oczywisty sposób jest na korzyść Rosji.

Ograniczenie wydobycia rozzłościło też administrację Joe Bidena, która od miesięcy starała się walczyć z drożejącym paliwem. Decyzja OPEC+ niweluje większość tych starań. Paliwo, które taniało na amerykańskich stacjach przez niemal 100 dni bez przerwy, nagle tanieć przestało.

