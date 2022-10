Dopłaty do węgla. Rzecznik rządu zdradził termin wejścia w życie nowych przepisów

Najnowszy pomysł rządu na dopłaty do węgla ma wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni – zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller.

Dopłaty do węgla. Wiadomo, kiedy wejdą w życie

Rzecznik rządu przybliżył także termin wejścia w życie najnowszego pomysłu rządu na odciążenie Polaków, którzy ogrzewają swoje domy za pomocą węgla. Przypomniał, że ustawa musi zostać przegłosowana przez Sejm, a następnie zostać poparta przez większość senacką. – W ciągu dwóch, może dwóch i pół tygodnia ustawa wejdzie w życie – zapewnił na antenie Polsat News Piotr Müller.

Rzecznik rządu zapewnił także, że węgla nie zabraknie, ale są nadal związane z tym wyzwania. – W całym sezonie grzewczym go nie zabraknie. Kluczową rzeczą jest, aby w odpowiedni i równomierny sposób był on sprzedawany. Stąd pewnie limity, które zostały w tej sprawie nałożone – powiedział.

Maksymalna cena gazu

Rzecznik rządu był także pytany o europejskie pomysły dotyczące rynku gazu i energii elektrycznej. Wśród nich jest utworzenie mechanizmu wspólnego zakupu gazu. – To jest kierunek, który powinien być mechanizmem dodatkowym. Nie powinno być żadnego obligatoryjnego, który zmusza do wspólnego zakupu. Jesteśmy przeciwko temu, bo to indywidualna kwestia państw – powiedział Piotr Müller. – Popieramy mechanizm, który wprowadziłby cenę maksymalną. Na podstawie kontraktów gazowych generowane są też ceny energii elektrycznej. Największy szkopuł ostatnich miesięcy polegał na tym, że Rosja, mając w ręku ceny kontraktów gazowych, szantażowała energetycznie całą Europę – dodał.

Czytaj też:

Drastyczna podwyżka cen węgla dla elektrowni. Wzrosła niemal dwukrotnieCzytaj też:

Minister klimatu o cenach węgla w swojej okolicy. Od 2600 zł...