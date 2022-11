Gigantyczne straty banków. KNF podał dane, które robią wrażenie

Wysokie stopy procentowe uderzają także w banki. Komisja Nadzoru Finansowego, która odpowiada za monitorowanie m.in. sektora bankowego, przedstawiła raport, z którego wynika, że na koniec lipca 2022 roku zysk banków wyniósł 5,52 miliarda złotych. Oznacza to spadek aż o 39,8 proc. wobec analogicznego okresu 2021 roku.

Inflacja widoczna też w wynikach banków

Należy zaznaczyć, że inflacja w lipcu wyniosła 16,1 proc., co oznacza, że była niższa aż o 1,8 punktu procentowego od tej, którą Główny Urząd Statystyczny potwierdził 15 listopada. Stopa referencyjna została 7 lipca podniesiona do poziomu 6,5 proc., czyli była niższa o 25 punktów bazowych od obecnej. Można założyć, że rosnąca inflacja jeszcze mocniej wpłynie na kolejne spadki przychodów sektora bankowego.

„Wynik finansowy netto na koniec września 2022 r. wyniósł 5,5 mld zł, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowiło spadek o 2,8 mld zł (-33,5 proc. m/m). Wynik ten był niższy o 3,6 mld zł (-39,8 proc. r/r) od wyniku osiągniętego na koniec września 2021 r”. – czytamy w prezentacji. „Na koniec września 2022 r. 11 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 6 mld zł. Banki te miały ok. 17,9 proc. udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 11,6 mld zł” – czytamy również.

Jeden bank nie spełniał wymogów

W okresie dziewięciu miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 64,2 proc. do 53,75 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 14,08 mld zł i był o 11,4 proc. wyższy w ujęciu rocznym. Koszty działania wyniosły 34,64 mld zł, tj. o 32,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 7,01 mld zł (+37,8 proc. r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec sierpnia wyniósł 1,54 proc. we wrześniu wobec 2,93 proc. w sierpniu i 1,55 proc. we wrześniu 2021 roku, a ROA sięgnął 0,09 proc. (wobec odpowiednio: 0,20 i 0,12 proc.), podano też w prezentacji. „Według stanu na koniec II kwartału 2022 r. jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych” – napisano w prezentacji.

Na koniec września 2022 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 498 banków spółdzielczych, 35 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

