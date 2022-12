Wielka Brytania. Rząd wydał zgodę na budowę pierwszej od 35 lat kopalni

Kopalnia The Woodhouse Colliery zlokalizowana będzie w hrabstwie Cumbria w północno-zachodniej Anglii. Zgodę na jej budowę wydali w marcu 2019 roku radni z Cumbrii, a w listopadzie tamtego roku gabinet ówczesnego premiera Borisa Johnsona ogłosił, że nie zgłasza w tej sprawie obiekcji. Na początku zeszłego roku – w związku ze szczytem COP26 – brytyjski rząd zawiesił jednak zgodę na budowę kopalni. Decyzja w tej kwestii była później kilka razy przekładana. Ostatecznie wczoraj wieczorem minister ds. wyrównywania szans Michael Gove poinformował o wydaniu zgody na powstanie kopalni.

Zakład będzie wydobywał węgiel koksujący. Ma on być – jak podkreśla operator kopalni firma West Cumbria Mining (WCM) – wykorzystywany m.in. w okolicznych hutach i zakładach chemicznych. Oczekuje się, że nowa kopalnia zapewni 500 miejsc pracy i że ok. 80 proc. produkcji zakładu będzie sprzedawane na eksport do Europy Zachodniej.

Uruchomienie kopani w 2024 roku

Nowa kopalnia będzie zajmować obszar o areale 23 hektarów. Jej uruchomienia planowane jest na 2024 rok. Koszt wdrożenia projektu w życie to według cen z 2019 roku 165 mln funtów. Według długoterminowych planów wydobycie ma trwać 50 lat.

The Woodhouse Colliery będzie pierwszą głębinową kopalnią węgla w Wielkiej Brytanii od 35 lat. Ostatnią nową głębinową kopalnią węgla była Asfordby Colliery w hrabstwie Leicestershire, której budowę zaczęto w 1987 roku. Ostatnią działającą głębinową kopalnię węgla Kellingley Colliery w hrabstwie North Yorkshire zamknięto w 2016 roku.

