16 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie. A co z podwyżkami?

W minionym półroczu nieznacznie więcej firm oceniało swoją sytuację finansową oceniają jako dobrą. Mimo to ich właściciele w większości utrzymają dotychczasowe zatrudnienie. Tak planuje 74 proc. pracodawców w skali kraju. To rekord w historii badania. Zwiększenie zatrudnienia w nowym roku prognozuje natomiast 16 proc. firm i jest wynik o 9 p.p. gorszy niż w poprzedniej edycji badania i o połowę niższy niż przed rokiem. Przybywa za to firm, które w najbliższych miesiącach będą redukować zatrudnienie (7 proc., wzrost o 3 p.p. w ciągu pół roku) – tak wynika z raportu „Plany pracodawców” przegotowanego przez agencję Randstad.

Zwiększać zatrudnienie najczęściej chcą firmy, które działają w sektorze SSC/BPO (centra usług wspólnych), a także w przemyśle oraz w budownictwie.

Kto ma szansę na noworoczną podwyżkę?

Spośród wszystkich badanych firm, podniesienie płacy w nowym roku planuje 46 proc. przedsiębiorstw. Na wzrost pensji najbardziej mogą liczyć pracownicy na południu Polski, a najmniej szans na podwyżki pojawia się w północnych województwach kraju. Zwiększenie płac najczęściej planują firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i innych przedsiębiorstw, firmy z sektora transportu i gospodarki magazynowej oraz przemysł. Najmniejszą szansę na podwyżki deklarują natomiast firmy z branży SSC/BPO.

Pracodawcy najczęściej zamierzają podnieść wynagrodzenie o 4-7 proc. i 7-10 proc. Do rzadkości należą wzrosty, które pozwalają dogonić inflację. W przypadku osób, które zarabiają powyżej płacy minimalnej, najczęściej podwyżki sięgać będą od 4-7 proc. Wyraźnie większa jest też grupa pracodawców, która podniesie wynagrodzenia o 2-4 proc.

Podwyżka płacy minimalnej może natomiast wpłynąć na podniesienie cen oferowanych przez firmy towarów i usług – tak zamierza ją zrekompensować 61 proc. badanych pracodawców. 1/3 przedsiębiorstw ograniczy inwestycje, a 29 proc. ograniczy nowe rekrutacje.

Pogarszają się nastroje pracodawców

53 proc. pracodawców obawia się, że w najbliższych półroczu polską gospodarkę czeka recesja (wzrost o 4 p.p. w porównaniu do badania sprzed pół roku). Kolejne 39 proc. właścicieli firm mówi o stagnacji, natomiast 4 proc. prognozuje wzrost gospodarczy. Jednocześnie 59 proc. pracodawców pozytywnie ocenia swoją obecną kondycję finansową. Najczęściej są to pracodawcy z sektora finansów i ubezpieczeń, obsługi nieruchomości i firm oraz budownictwa.

Czytaj też:

Polak na dwa etaty broni się przed drożyzną. „Pieniądze były mi desperacko potrzebne. To uwłaczające”Czytaj też:

Polacy odczuli kryzys. Aż 60 proc. z nas deklaruje zaciskanie pasa