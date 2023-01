Polska giełda jedną z najgorszych w 2022 roku. Nie pomógł ostatni kwartał

Spośród 80 badanych przez analityków Morgan Stanley Capital International światowych giełd, pierwsze miejsce zajęła giełda w Libanie, wyprzedzając Turcję i Argentynę. Wyniki zestawienia powstały w oparciu o porównanie zmian dolarowych indeksów MSCI.

Liban na czele

Indeksy MSCI – jak przypomina Business Insider Polska – wyrażone są w dolarach, więc sytuacja, gdy waluta danego kraju ostro spada, przekłada się też na spadek indeksu.

Indeks dolarowy MSCI dla Libanu wzrósł o 85,46 proc. w ciągu roku. Największe wzrosty zaliczyły tam firmy produkujące materiały budowlane i wykonawcy budowlani, odbudowujący Bejrut. Niewiele mniejszy, bo 84-proc. wzrost odnotowała turecka giełda. Podium zamyka Argentyna, gdzie indeks dolarowy MSCI dał stopę zwrotu 32 proc.

Jak wypadła Polska?

Jak w zestawieniu wypada polska giełda? Nie najlepiej. Na 80 badanych przez MSCI giełd znajdujemy się na 14. miejscu... od końca. Polski indeks dolarowy MSCI spadł w ciągu roku o 29,3 proc., choć trzeba zauważyć, że ostatni kwartał był dla nas stosunkowo dobry, gdyż indeks MSCI wzrósł w tym czasie o niemal 50 proc., co było zasługą umocnienia się złotego, ale też powrotu inwestorów do Polski (na początku roku, po ataku Rosji na Ukrainę mieliśmy do czynienia z paniczną ucieczką z naszego rynku kapitałowego).

Za spadek indeksu polskiej giełdy – jak pisze Business Insider Polska – odpowiada głównie spadek kursów akcji naszych banków, które są ostatnio regularnie dociskane m.in. regulacjami TSUE w sprawie frankowiczów, ale też nowym prawem w Polsce z wakacjami kredytowymi na czele, czy przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku i związanymi z nią opłatami na BFG. Z przytoczonych przez portal danych wynika, że akcje PKO BP staniały w ciągu roku o 33 proc., mBanku o 32 proc., ING BSK o 38 proc., Alior Banku o 37 proc., zaś Banku Millennium o 44 proc.

Business Insider Polska zwraca uwagę, że negatywny obraz warszawskiej giełdy wynika też ze trat sieci detalicznych: LPP (-38 proc. rdr) i CCC (-59 proc. rdr) na wycofaniu się z inwestycji w Rosji. Poważny spadek (-35 proc. rdr) zaliczyło też Allegro, co jest efektem odpisu na inwestycję w czeskie firmy Mall Group i WE|DO, dokonaną w najmniej szczęśliwym momencie, czyli zaraz przed napaścią Rosji na Ukrainę. Allegro utworzyło na wartość tych spółek wielki odpis 2,3 mld zł, pod koniec roku zaś otrzymało od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 210 mln zł kary za faworyzowanie własnego sklepu na platformie zakupowej.

W zestawieniu przygotowanym przez analityków Morgan Stanley Capital International Polska wyprzedziła m.in. Szwecję, Węgry, Tajwan, Pakistan, Ukrainę czy Rosję (ci, którzy postawili na ten kraj nie mogą w tej chwili nic zrobić ze swoim kapitałem).

