Kiedy ruszy program Pierwsze Mieszkanie? Minister Buda mówił o terminach

Program Pierwsze Mieszkanie jest skierowany do osób, które, jak wskazuje nazwa, chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie.

– Mamy przygotowany projekt ustawy, który skierowaliśmy do wpisu do wykazu prac rządowych. W związku z tym postępujemy zgodnie z planem. (...) Mam nadzieję w ciągu kilku, kilkunastu dni wpiszemy już do wykazu prac rządu ten projekt (dotyczący Pierwszego Mieszkania – PAP), będziemy go pracować na poziomie Rady Ministrów, a końcówka stycznia początek lutego to prace parlamentarne – powiedział Waldemar Buda.

Opiera się on na dwóch filarach.

Bezpieczny kredyt 2%

Pierwszym jest Bezpieczny Kredyt 2%. To system dopłat do pożyczki na zakup mieszkania. Jego uzyskanie obwarowane będzie dwoma warunkami:

·Beneficjentem musi być osoba, która nie ukończyła 45. roku życia

·nie ma ani nie miała do tej pory mieszkania lub domu ani spółdzielczego prawa do wskazanych lokali.

Maksymalna kwota pożyczki będzie mogła wynieść 500 tys. złotych (lub 600 tys. zł. w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem). Pieniądze będzie można przeznaczyć na nieruchomość na rynku pierwotnym lub wtórnym.

W programie nie będzie obowiązywał limit ceny za 1 m2 – jak było w dotychczasowych programach mieszkaniowych.

Pierwsze Mieszkanie. Program Konto Mieszkaniowe

Drugim filarem rządowego programu jest specjalne konto oszczędnościowe, które będzie prowadzone przez banki komercyjne. Będzie mogła je otworzyć osoba, która nie ma i nigdy nie miała domu albo mieszkania (w tym również spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) oraz osoba, „która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 mkw. przy dwójce dzieci, 75 mkw. przy 3 dzieci i 90 mkw. przy 4, bez limitu mkw. przy 5 i większej liczbie dzieci)”.

Na Koncie Mieszkaniowym będzie można oszczędzać od 3 do 10 lat. Osoby, które będą dokonywały systematycznych wpłat (co najmniej 11 rocznie w określonej wysokości), otrzymają dodatkową Premię Mieszkaniową, wypłacaną z budżetu państwa. Po zakończeniu oszczędzania, zebraną na koncie sumę należy wydać w ciągu 5 lat.

W mijającym tygodniu Waldemar Buda zapowiedział nowe kroki prawne, które mają wyrugować z rynku nieruchomości tzw. mikrokawalerki, czyli lokali, których powierzchnia nie przekracza 25 m2. W takich lokalach nie powinni na stałe mieszkać ludzie, ale przedsiębiorcy są w stanie obejść ten zakaz i sprzedawać takie lokale albo wynajmować. Więcej piszemy o tym w tekście na dole strony.

Lokale do 25 m2 mają w ogóle zniknąć

Skoro przedsiębiorcy tak łatwo obchodzili zasady regulujące warunki, jakim musi odpowiadać mieszkanie, to ministerstwo przygotowuje przepisy, które w ogóle zakażą tworzenia maleńkich lokali. Po zmianie przepisów minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowym budynku będzie musiała wynosić 25 m2 – tyle, ile minimalna powierzchnia mieszkania. Skoro nie będą powstawały mniejsze lokale, to nie będą też wynajmowane do stałego zamieszkania.

Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być lokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem z ulicy. W przypadku potrzeby wydzielenia lokali o mniejszej powierzchni na innych kondygnacjach, będzie można skorzystać z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, ale potrzebna będzie do tego zgoda.

