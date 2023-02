Szykuje się konkurencja dla InPost. Znane firmy połączyły siły

DHL eCommerce Solutions, specjalista ds. logistyki e-commerce Grupy Deutsche Post DHL, oraz Cainiao Network, globalna firma działająca na rynku inteligentnej logistyki, należąca do Alibaba Group, podpisały umowę, w ramach której DHL kupi część udziałów w polskim oddziale Cainiao.

DHL i Cainiao łączą siły. Konkurencja dla InPost?

Jak podaje serwis wiadomoscihandlowe.pl, przedsiębiorstwa deklarują, że partnerstwo ma na celu poprawę jakości i szybkości dostaw poza domem w Polsce. W pierwszej fazie po transakcji obie firmy planują zainwestować 60 mln euro w instalację automatów paczkowych w całym kraju, mając aspiracje do stworzenia jednej z największych sieci punktów dostępowych w Polsce.

– Polska to jeden z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie, który do 2027 r. ma się podwoić, a nawet 40 proc. konsumentów preferuje dostawę przesyłek do automatów paczkowych – podkreśla cytowany przez portal Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce Solutions. – Łącząc siły z Cainiao, wzmocnimy naszą pozycję jako zaufanego dostawcy paczek. Stworzymy rozległą sieć najnowocześniejszych schowków na paczki – dodaje.

William Xiong, dyrektor ds. strategii i dyrektor generalny regionu Europy i Południowo-Wschodniej Azji w Cainiao Network, podkreśla, że jego firma stara się przyczynić do rozwoju zrównoważonego ekosystemu logistycznego poprzez pogłębianie współpracy z lokalnymi partnerami.

– Cieszymy się, że znaleźliśmy tak silnego partnera, jak DHL, który podziela naszą wizję. Łącząc doświadczenie obu firm w zakresie logistyki, technologii i handlu cyfrowego, dążymy do świadczenia naszym klientom najwyższej jakości usług i tworzenia niezrównanych doświadczeń zakupowych dla konsumentów – deklaruje Xiong.

Na początek 1200 automatów

Na początek obie firmy połączą swoje istniejące sieci automatów paczkowych, tak aby konsumenci uzyskali natychmiastowy i bezproblemowy dostęp do nowej oferty. Obie firmy obsługują już łącznie 1200 automatów paczkowych w Polsce. Celem strategicznym jest zbudowanie wiodącej sieci automatów paczkowych w naszym kraju, z bezproblemowym zasięgiem pierwszej i ostatniej mili.

