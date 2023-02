Jak długo trzeba pozostać w pracy, by podwoić emeryturę? Prezes ZUS wylicza

Wiek emerytalny dla kobiet w Polsce to 60 lat, dla mężczyzn zaś 55 lat. Osiągnięcie tego wieku nie oznacza jednak konieczności rezygnacji z kariery zawodowej. Do dłuższej aktywności w tym zakresie zachęca prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Gertruda Uścińska, podkreślając, że odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie o 10–15 proc. Szefowa państwowego ubezpieczyciela wskazuje również, jak długo trzeba pracować, by podwoić wysokość emerytury.

Ile trzeba pracować, by podwoić emeryturę?

– Każdy kolejny rok daje ponad proporcjonalne korzyści. Tak działa procent składany. Odkładając decyzję o przejściu na emeryturę o 5–7 lat, zależnie od okresu, możemy nawet podwoić wysokość świadczenia, które zostanie nam przyznane i obliczone. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń – podkreśla szefowa ZUS, cytowana przez Bankier.pl.

Uścińska przytoczyła przykład seniorki, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat i 6 miesięcy, mając ponad 61 lat stażu pracy. Kobieta otrzymuje w tej chwili najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce na poziomie 26,8 tys. zł miesięcznie.

Prezes ZUS podkreśla, że ważny jest poziom naszych dochodów nie tylko gdy będziemy w wieku 60 czy 65 lat, ale także w wieku 80 lat, kiedy możemy nie być już w stanie dorobić do świadczenia. – Wówczas nasze świadczenie będzie rosło w tempie kolejnych waloryzacji – wskazuje Uścińska.

Szefowa ZUS zachęca, by przed podjęciem decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej skonsultować się z doradcą emerytalnym, który dostępny jest w każdej w placówce Zakładu. Z jego usług można także skorzystać w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy. Uścińska zachęca, by rozważyć wszelkie argumenty za i przeciw, nie tylko finansowe.

Miesiąc ma znaczenie

Decydując się na emeryturę, warto brać pod uwagę również miesiąc. Ma to znaczenie w kontekście waloryzacji. Jak przypomina Bankier.pl kapitał zgromadzony na koncie ZUS podlega zwiększeniu zgodnie z wysokością wskaźnika średniorocznej inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 roku. W praktyce oznacza to, że w marcu br. waloryzacja wyniesie 14,8 proc. W związku z tym osoby otrzymujące świadczenie mogą liczyć na jego wzrost o nawet kilkaset złotych miesięcznie.

