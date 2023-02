Waloryzacja coraz bliżej. Dobra wiadomość dla ok. 10 mln Polaków

1 marca zbliża się wielkimi krokami. Na ten dzień czekają przede wszystkim emeryci i renciści, gdyż nastąpi waloryzacja ich świadczeń. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,8 proc., zaś minimalny wzrost świadczeń to 250 zł.

Waloryzacja. Skorzysta ok. 10 mln osób

W niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwracała uwagę, że beneficjentem waloryzacji będzie prawie 10 mln Polaków. – 1 marca ruszy waloryzacja. Obejmuje blisko 10 mln Polaków, bo tylu pobiera świadczenia emerytalno-rentowe. Zdecydowaliśmy, że będzie waloryzacja kwotowo-procentowa. Dlaczego taka decyzja? Ponieważ nadal jesteśmy w bardzo trudnym czasie – Covid, tocząca się regularna wojna za naszą wschodnią granicą, przekłada się na sytuację gospodarczo-ekonomiczną w kraju. Polityką naszego rządu jest to, że Polacy nie pozostają sami sobie. Musimy pomagać w tym trudnym czasie – mówiła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Od 1 marca minimalna emerytura wynosić będzie 1588 zł. Do tego poziomu wzrośnie również kwota dodatków takich jak trzynasta i czternasta emerytura.

Wzrosną limity dorabiania

Od marca zwiększą się także limity zarobków dla osób dorabiających do emerytury. Ich przekroczenie może wiązać się ze zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia. Zaznaczmy, że chodzi tu o tzw. wcześniejszych emerytów, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny nie obowiązują żadne limity w tym zakresie. Górna granica bezpiecznego dorabiania wyniesie 4713 zł, co oznacza, że seniorzy będą mogli dorobić więcej o 177 zł niż obecnie. Miesięczne zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia przez ZUS emerytury. Przy jakich zarobkach trzeba liczyć się z zawieszeniem wypłaty emerytury? Od marca będzie to 8 753,60 zł, o ponad 328 zł więcej niż dotychczas.

