Ogromna dziura budżetowa w Rosji. Dochody z ropy i gazu uszczupliły się o niemal 50 proc.

W pierwszych dwóch miesiącach tego roku dochody rosyjskiego budżetu z eksportu ropy i gazu uszczupiły się o 46 proc. w ujęciu rocznym do 947 miliardów rubli. Rosyjski resort finansów tłumaczy, że jest to spowodowane spadkiem notowań ropy Urals i spadkiem eksportu gazu. Ministerstwo przekonuje, że przyjęte zmiany w prawie podatkowym doprowadzą do przywrócenia zysków z sektora naftowo-gazowego.

Dziura budżetowa w Rosji po dwóch miesiącach

Póki co – jak podaje „Rzeczpospolita" – Moskwa stara się zasypać dziurę w budżecie środkami z Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND). Kreml przekonuje obywateli, że pieniądze te idą na pokrycie utraconych wpływów z ropy i gazu.

Jak niedawno informowaliśmy, deficyt budżetowy w Rosji wyniósł w styczniu br. 1,76 biliona rubli, co jest najwyższym miesięcznym poziomem od 25 lat. Po dwóch miesiącach 2023 roku deficyt wzrósł do poziomu 2,58 biliona rubli. Tymczasem rosyjskie władze założyły, że całkowity deficyt budżetowy w tym roku wyniesie niespełna 3 biliona rubli, co – biorąc pod uwagę powyższe dane – jest w tej chwili nierealne. Warto podkreślić, że w okresie styczeń-luty 2022 r. deficyt wynosił 415 miliardów rubli.

Wydatki wzrosły o ponad 50 proc.

Z danych, które przytacza gazeta wynika, że przychody Moskwy na początku roku spadły – w porównaniu z początkiem 2022 roku – o jedną czwartą i wyniosły 3,163 biliona rubli. Wydatki za sprawą wojny wzrosły o 52 proc. do 5,744 biliona rubli.

Od przyszłego miesiąca rosyjski rząd planuje ograniczyć wielkość zniżki udzielanej przez rosyjskie koncerny paliwowe na ropę Urals z obecnych 35 dol. na baryłce w stosunku do ceny marki Brent do 25 dol. Celem jest naliczenie wyższych podatków i opłat eksportowych. Zmniejszone zostaną też dotacje dla producentów ropy na dostawy paliw na rynek krajowy. Zakłada się, że działania te przyniosą budżetowi 600 miliardów rubli.

Finansową lukę ma również zmniejszyć specjalna danina. Przed miesiącem odpowiadający za finanse rosyjski wicepremier Andriej Biełousow zapowiedział, że przedsiębiorstwom zostanie zaproponowana jednorazowa dobrowolna wpłata do budżetu z dochodów za 2022 rok. Szacuje się, że przyniesie to budżetowi dochód w wysokości ok. 300 miliardów rubli.

Czytaj też:

Są najnowsze dane dotyczące rosyjskiej gospodarki. Mogą zaskakiwaćCzytaj też:

Nie takich danych spodziewał się Putin. Rosyjski Bank Centralny ma złe wieści