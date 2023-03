Towarowa 22 z nowym projektem. W sercu woli powstanie nowy park

Warszawa odzyska kolejny kwartał poprzemysłowych terenów na Woli. Głównymi elementami nowego projektu będą ogromny park i odrestaurowany pawilon Domu Słowa Polskiego. Pierwotne plany na to miejsce, były jednak inne.

Towarowa 22 zmienia projekt

Centrum biznesowe Warszawy, które już od kilku lat znajduje się w okolicach Ronda Daszyńskiego, zyska nowy, bardzo charakterystyczny element.

„Projekt przy ul. Towarowej podzieli działkę po dawnej drukarni na osiem nowych kwartałów, pomiędzy którymi przebiegną uliczki, ciągi piesze i rowerowe. Koncepcja zakłada odtworzenie ul. Wroniej i przejścia pomiędzy Chłodną a Pańską, a w parterach zapewnienie takich funkcji, jak sklepy, kawiarnie, restauracje oraz usługi. Dwa centralne kwartały terenu z odrestaurowanym pawilonem Domu Słowa Polskiego staną się przestrzenią publiczną, ogólnodostępnym Parkiem Słowa Polskiego, którego część będzie wykorzystywała strukturę dawnych hal. Dookoła parku powstaną budynki z mieszkaniami, biurami, mieszkaniami na wynajem i potrzebnymi na co dzień usługami. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wyniesie ponad 200 tys. m kw”. – czytamy w komunikacie inwestorów.

– Chcemy, by Towarowa 22 była modelowym przykładem nowoczesnego miasta, które jest budowane z myślą o aktualnych potrzebach mieszkańców, szacunkiem do jego przeszłości, a także troską o przyszłość. Dlatego poświęciliśmy mnóstwo energii na stworzenie idealnego połączenia budynków i przestrzeni publicznej. Projektu dobrze wpisanego w kontekst, odpowiedzialnego klimatycznie, otwartego i przyjaznego – symbiozy człowieka i natury. Zależy nam także na wykorzystaniu historycznego dziedzictwa. Elementy konstrukcyjne najciekawszych hal fabrycznych proponujemy wykorzystać jako bazę dla nowoczesnego, wielopoziomowego parku miejskiego, zielonej enklawy, której brakuje na Woli. To unikalne rozwiązanie architektoniczne w skali europejskiej, które pokazuje zupełnie inne spojrzenie na wykorzystanie historycznego charakteru zabudowy – mówi Maciej Rydz, partner w pracowni Jems Architekci.

To właśnie hala burzonego właśnie centrum Jupiter była dużą inspiracją dla architektów. – Gdy weszliśmy do tej hali to zapadło nam dech. Wyglądała, jakby przed chwilą wyleciał z niej Sokół Millenium – mówili na prezentacji nowego projektu.

Wieżowce, które pozwolą sfinansować projekt

W odróżnieniu od projektu, który prezentował przed laty Bjarke Ingels z pracowni BIG, w nowej wizualizacji, którą przygotowali JEMS Architekci, zobaczyliśmy wysokościowce. Budynki, które częściowo pomieszczą mieszkania na wynajem, a najwyższy z nich biura, mają być dla inwestora swego rodzaju wyrównaniem “straty” przestrzeni, którą zajmie ogromny park. Dzięki dodatkowej powierzchni w budynkach od strony ul. Towarowej, możliwe będzie przeznaczenie tak dużego obszaru na nowe tereny zielone, które mają być wizytówką projektu.

Należy przypomnieć, że Echo Investments współpracowało z pracownią JEMS Architekci przy jednej, bardzo udanej inwestycji na warszawskiej Woli. Chodzi o Browary Warszawskie.

Czytaj też:

Budynek, który wyróżni się… dźwiękiem. Warszawa z nowym biurowcemCzytaj też:

Chopin ma swoje lotnisko, teraz dostanie wieżowiec. Zniknie popularne oczko wodne