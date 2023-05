Wyższy zasiłek macierzyński. Ostatni moment na złożenie wniosku

26 kwietnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Jak podkreślała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, nowe przepisy dotyczą łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Nowela zakłada m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie dwóch nowych urlopów, czy podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.

Wyższy zasiłek macierzyński. Termin upływa w środę

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Paweł Żebrowski przypomina, że wskutek zmian zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. Natomiast jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 81,5 proc. wymiaru za cały okres jego pobierania.

– Nie dotyczy to dodatkowych, wprowadzonych nowymi przepisami 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Za tą część urlopu zasiłek zawsze będzie wynosił 70 procent podstawy wymiaru zasiłku – podkreśla Żebrowski.

Rzecznik ZUS wskazuje, że rodzice, "którzy na 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, by mieć wyższe świadczenie, muszą złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku". Mają na to czas do 17 maja, czyli do przyszłej środy. – Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości – podkreśla rzecznik państwowego ubezpieczyciela.

Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien być złożony do płatnika zasiłku czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. – Jeśli zasiłek wypłaca nam pracodawca lub zleceniodawca, to wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to wniosek może być również przekazany w formie elektronicznej na przykład przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG – tłumaczy Żebrowski.

