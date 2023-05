Jest nowy sondaż ws. waloryzacji 500 plus. PiS nie ma powodów do radości

Mija tydzień od konwencji Prawa i Sprawiedliwości podczas której prezes tej partii Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku nastąpi waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł. W poniedziałek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował o przyspieszenie waloryzacji, tak by świadczenie wzrosło już od czerwca tego roku.

Waloryzacja 500 plus. Polacy bez entuzjazmu

Jak do propozycji Kaczyńskiego i Tuska odnoszą się Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research. Z sondażu pracowni dla rp.pl wynika, że tylko 16,5 proc. ankietowanych popiera podwyższenie 500 plus do 800 zł od stycznia przyszłego roku. Nieco więcej, bo 18,3 proc. respondentów opowiada się za waloryzacją od czerwca br.

Łącznie podwyższenie świadczenia 500 plus popiera 34,8 proc. badanych.

Z badania wynika, że podwyżki 500 plus nie popiera 28 proc. ankietowanych. Blisko co piąty uczestnik sondażu (22,8 proc.) uważa, że świadczenie powinno zostać zlikwidowane. Tym samym przeciwko waloryzacji 500 plus (za przeciwników jego podniesienia należy też uznać osoby, które chcą jego całkowitego zlikwidowania) jest 50,8 proc. uczestników badania. 14,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Kto nie popiera podwyżki 500 plus?

– Co trzeci badany (32 proc.) w wieku do 24 lat oraz nieco mniejszy odsetek osób (30 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie popiera pomysłu podwyższenia świadczenia 500plus. Więcej niż trzech respondentów na dziesięciu (32 proc.) z dochodem do 2000 zł netto uważa, że wysokość 500 plus nie powinna wzrastać. Takiego samego zdania są więcej niż cztery osoby na dziesięć (42 proc.) z miast o wielkości od 100 do 199 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

Przypomnijmy, że z pierwszego sondażu przeprowadzonego tuż po ogłoszeniu waloryzacji 500 plus (dokonała tego pracownia UCE RESEARCH na zlecenie Onet.pl) wynika, że podwyżki nie chce 46 proc. respondentów, a 36,7 proc. badanych jest przeciwnego zdania. Co dziesiąty ankietowany nie ma w tej sprawie opinii.

Badanie agencji badawczej SW Research przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 maja 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

Grabowski o kosztach szybkiej waloryzacji 500 plus. „Kropla w morzu"Czytaj też:

Waloryzacja 500 plus. Horała zdradza koszty podwyżki świadczenia