Lokata na rok. Maksymalnie można zyskać 7,50 proc.

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 12 miesięcy. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokata na rok. Gdzie 7,50 proc?

Maksymalna stawka to 7,50 proc. w skali roku. Oferuje ją Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce w ramach Lokaty Plus. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta osobistego w istytucji. Minimalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Wiceliderem zestawienia lokat rocznych jest NOWYdepozyt 12M Gwarantowany od Banku Nowego z oprocentowaniem na poziomie 7,10 proc. w skali roku. W tym wypadku z oferty skorzystać mogą nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Wpłacić można od 1000 do 100 000 zł.

Na podium znalezły się ex aequo dwie propozycje oprocentowane na 7 proc. rocznie. Są to Lokata Facto od BFF Banking Group, którą będą mogli założyć posiadacze rachunku depozytowego w tym banku oraz Lokata standardowa w Inbanku. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów, natomiast do Inbanku – estoński. Na lokatę w BFF Banking Group można wpłacić od 5000 do 12 000 000 zł. W przypadku lokaty proponowanej przez Inbank ograniczenia kwotowe wynoszą od 5000 do 50 000 zł.

Na kolejnych miejscach zestawienia lokat rocznych znalazły się lokaty z oprocentowaniem poniżej 7 proc. 6,90 proc. proponuje neoBank (neoLOKATA NOWY DEPOZYT PLUS), niewiele mniej, bo 6,80 proc. BOŚ Bank (Lokata Promocyjna), z kolei ING Bank Śląski 6,50 proc. (Lokata terminowa Plus), a Toyota Bank 6,20 proc. (Lokata Plus).

6 proc. w sześciu bankach

Aż sześć banków przygotowało oferty z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. Są to:

Alior Bank (Lokata na Nowe Środki),



Bank Millennium (Lokata Horyzont Zysku),



BNP Paribas Bank Polska (Lokata na Nowe Środki),



Nest Bank (Nest Lokata Lojalna),



PKO BP (Lokata na Nowe Środki),



Santander Consumer Bank (Lokata Online Nowe Środki).

