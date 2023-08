500 tys. zł a nawet więzienie za prognozę pogody bez konsultacji. Wprowadzono kuriozalne prawo

Ministerstwa Środowiska, Wody i Rolnictwa Arabii Saudyjskiej wydało kuriozalny komunikat, w którym możemy przeczytać: – Za rozpowszechnienie jakichkolwiek informacji o pogodzie, które nie zostały zatwierdzone, grozi kara.

Kuriozalne prawo w Arabii Saudyjskiej

Prognoza pogody w Arabii Saudyjskiej – jak podaje Gazeta.pl – będzie musiała zostać zatwierdzona przez Narodowe Centrum Meteorologii. Przewidywanie pogody przez osoby lub organizacje nie związane z tą instytucją skutkować będzie karami i to bardzo poważnymi. Mowa o grzywnie w wysokości od 50 do 500 tys. riali (równowartość 55-550 tys. zł), a nawet karze wiezięnia i to do 10 lat.

Rzecznik Narodowego Centrum Meteorologii Hussein Al-Qahtani tłumaczy w rozmowie z arabskimi mediami, że nowe prawo ma wpłynąć na upaństwowienie branży meteorologicznej. W ostatnim czasie w Arabii Saudyjskiej popularność zyskali influencerzy, którzy podawali własne prognozy w mediach społecznościowych. Często były jednak niedokładne i jak uważa – Al-Qahtani – powstawały po to, żeby czerpać z nich korzyści finansowe. Z drugiej strony system meteorologiczny również nie był idealny. Zmiany mają zwiększyć jego efektywność i uporządkować bałagan, jaki powstał w branży.

Bezpośrednie loty do Arabii Saudyjskiej

To jaka jest pogoda w Arabii Saudyjskiej może mieć znaczenie również dla Polaków, którzy już niebawem będą mogli bezpośrednio latać do tego kraju. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk gościł dziś w Warszwie ministra transportu i usług logistycznych Królestwa Arabii Saudyjskiej Saleha Al-Jassera. Podczas spotkania podpisano umowę zakładającą możliwość uruchomienia bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską.

Po ratyfikacji umowy przez obie strony, linie lotnicze należące do Arabii Saudyjskiej oraz krajów unijnych będą mogły uruchamiać połączenia pomiędzy dowolnymi lotniskami w Polsce i Arabii Saudyjskiej. Dotąd bezpośrednio pomiędzy tymi państwami latały tylko samoloty wyczarterowane przez biura podróży.

– Dzisiaj kończy się epoka, kiedy nasi przewoźnicy nie mogli realizować bezpośrednich połączeń pomiędzy Polską, a Królestwem Arabii Saudyjskiej. Już nie będą nas w tym musiały wyręczać linie lotnicze z innych państw, także sąsiednich – powiedział szef resortu infrastruktury.

