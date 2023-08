W przyszłym tygodniu obniżki stóp proc.? Członkini RPP: „Zagłosowałabym"

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że według szybkiego szacunku inflacja w sierpniu wyniosła 10,1 proc. Dane te skomentowała członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Gabriela Masłowska.

Członkini RPP o obniżce stóp proc.

W jej ocenie „należało się spodziewać, że tempo obniżania się inflacji będzie słabło". – Niemniej jednak mamy tendencję spadkową, dosyć trwałą, od wielu miesięcy. Wydaje się, że tej tendencji spadkowej nic nie zatrzyma, tym bardziej że mamy z nią również do czynienia w innych krajach w otoczeniu Polski – powiedziała Masłowska.

W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie decyzyjne posiedzenie RPP (5-6 września). Podczas konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu Rady, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stwierdził, że obniżka stóp procentowych jest możliwa już we wrześniu, jeśli inflacja spadnie do wyniku jednocyfrowego i prognozy będą wskazywały na dalsze spadki. Gabriela Masłowska przyznaje, że widzi przesłanki do obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP.

– Podkreślam, że nie wypowiadam się imieniu Rady, prezentuję wyłącznie moje osobiste opinie. Moim zdaniem są przesłanki, żeby obniżyć stopy procentowe. Jeżeli na posiedzeniu RPP we wrześniu pojawiłby się wniosek o obniżkę stóp, to zagłosowałabym za tym wnioskiem – powiedziała Masłowska.

Członkini RPP nie chce prognozować w kwestii wysokości obniżki stóp procentowych. Masłowska podkreśla, że najpierw konieczna będzie dokładna analiza wszystkich danych, które Radzie dostarczą analitycy NBP przed posiedzeniem.

